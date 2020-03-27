مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تقطيع الرخام فى القاهرة الجديدة

كتب كريم صبحى

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء بمنطقة القاهرة الجديدة، أثناء عمله فى موقع إنشائى، حرر محضرا بالواقعة برقم 2899 لسنة 2020 إدارى قسم القاهرة الجديدة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، إخطارا من المستشفى بوصول "م.ع" 30 سنة عامل رخام، جثة هامدة إثر إصابته بصعق كهربائي، أثناء عمله في موقع إنشائى بمنطقة التجمع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى أثناء عمله في تقطيع الرخام قام بالدهس على السلك الخاص بصاروخ كهربائي، مما أدى إلى إصابته بصعق كهربائى ووفاته، حيث تبين من مناظرة جثة المتوفى عدم وجود آثار ظاهرية ليتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.