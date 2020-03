مسعفون يوثقون لحظة تصفيق وهتاف بريطانيين لهم أثناء مرورهم بشوارع لندن.. فيديو

وثق طاقم طبى بريطاني يجوب فى شوارع العاصمة لندن، فيديو للحظة اصطفاف المواطنين أمام منازلهم فور سماعهم أصوات سيارة إسعاف كانوا يستقلونها ضمن قافلة تضم مجموعة من سيارات الإسعاف تجوب العاصمة لندن لتقديم التحية لهم على مجهوداتهم الصحية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المسعفين البريطانيين وهو يصور تصفيق وهتاف البريطانيين لسيارة العاملين في مجال الرعاية الصحية لما يقومون به مجهود لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

CLAP FOR CARERS: A paramedic crew captured video showing grateful residents cheering them on as they drove through a London neighborhood.



People across the UK on Thursday paid tribute to healthcare workers on the front lines of the fight against COVID-19. https://t.co/pmPxxpcUKg pic.twitter.com/e2hqUDcUxh