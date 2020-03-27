اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع نقاط التفتيش وأعمال التطهير ضد كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 07:56 م
محافظ كفر الشيخ يتابع نقاط التفتيش وأعمال التطهير ضد كورونا أعمال التطهير ضد كورونا
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع بمنطقة القنطرة البيضاء بشرق مدينة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء شعبان مبروك، بالمشاركة المجتمعية لأهالي وشباب القنطرة، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع أجهزة المحافظة، في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة لمجابهة أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة وتحديد المواد المستخدمة في الرش والتطهير وكمياتها، ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، واستمرار نشر التوعية الصحية السليمة، ضمن خطة المحافظة والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة أهالي المحافظة.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتي كفر الشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم، تحت إشراف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، في إطار احكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، ان نقاط التفتيش تهدف لرصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على ان يتم التعامل الفوري فور الاشتباه في أي إصابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، فى إطار الإجراءات الوقائية المُتخذة والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،قرار غلق المحال بثالث أيام الحظر، بكافة المحال التجارية، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات يومي الجمعة والسبت على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، ولمدة 15 يوماً عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفر الشيخ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، بعض التساؤلات فيما يتعلق بخصوص قواعد الحظر اليوم الجمعة وغدًا السبت فإنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، يومي الجمعة والسبت، على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت.


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

رش

تطهير

اكمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة