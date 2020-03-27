محافظ كفر الشيخ يتابع نقاط التفتيش وأعمال التطهير ضد كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع بمنطقة القنطرة البيضاء بشرق مدينة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء شعبان مبروك، بالمشاركة المجتمعية لأهالي وشباب القنطرة، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع أجهزة المحافظة، في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة لمجابهة أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة وتحديد المواد المستخدمة في الرش والتطهير وكمياتها، ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، واستمرار نشر التوعية الصحية السليمة، ضمن خطة المحافظة والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة أهالي المحافظة.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتي كفر الشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم، تحت إشراف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، في إطار احكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، ان نقاط التفتيش تهدف لرصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على ان يتم التعامل الفوري فور الاشتباه في أي إصابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، فى إطار الإجراءات الوقائية المُتخذة والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،قرار غلق المحال بثالث أيام الحظر، بكافة المحال التجارية، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات يومي الجمعة والسبت على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، ولمدة 15 يوماً عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفر الشيخ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، بعض التساؤلات فيما يتعلق بخصوص قواعد الحظر اليوم الجمعة وغدًا السبت فإنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، يومي الجمعة والسبت، على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت.