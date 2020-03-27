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فض 296 سوق خضار ومواشى بالشرقية للحد من انتشار فيروس كورونا .. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 01:48 م
فض 296 سوق خضار ومواشى بالشرقية للحد من انتشار فيروس كورونا .. صور فض الأسواق العشوائية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ، بالتنسيق مع مديرية الأمن بتكثيف الحملات المكبرة بالمدن والمراكز، لمنع اقامة الأسواق الأسبوعية وفض السويقات العشوائية وإخلاءها من البائعين والمواطنين ، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية التجار بخطورة الفيروس وضرورة التكاتف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمواجهته والحد من انتشاره.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالى عدد الاسواق العشوائية  296 سوق عشوائى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لافتا إلى أن هناك 14 سوق عمومى " أملاك دولة " موزعين "  2 سوق بالزقازيق- عد 2سوق بمنيا القمح - عدد 2 سوق بالابراهيمية - سوق بديرب نجم - سوق بالقرين - سوق بالحسينية- سوق بكفر صقر - سوق بفاقوس - 2 سوق بابو حماد-  سوق ببلبيس"،  بالإضافة الى7 أسواق عمومية ملكية خاصة موزعين "  2 سوق بمركز اولاد صقر - سوق بأبو حماد - 2 سوق بأبو كبير- 2 سوق كفر صقر "، بالإضافة ان هناك 14 سوقا مخصصآ لبيع وشراء المواشى منهم عدد 10 أسواق املاك دولة و4 أسواق "ملكية خاصة".

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات " الصحة- الزراعة -الطب البيطرى "، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف أعمال النظافة والتطهير  والتعقيم بالاسواق والسويقات العشوائية وذلك بالمواد المطهرة بالنسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتوجه الى الأسواق الحضارية التى وفرتها المحافظة للتجار لتكون بديلا للاسواق العشوائية لشراء إحتيجاتهم من الخضار والفاكهة وفقآ للتوقيتات الزمنية المسموح بها لممارسة الانشطة التجارية تنفيذآ لقرارات دولة رئيس الوزراء ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لتقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا ومن ثم الحفاظ علي سلامة وحياة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات الموسعة  تشمل أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحال التجارية والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي وذلك بعد انتهاء أعمال الوردية الثالثه من رفع القمامة والقيام بأعمال النظافة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين .

فض الأسواق العشوائية بالشرقية (1)
فض الأسواق العشوائية بالشرقية 
فض الأسواق العشوائية بالشرقية (2)
فض الأسواق العشوائية بالشرقية 
فض الأسواق العشوائية بالشرقية (3)
فض الأسواق العشوائية بالشرقية
فض الأسواق العشوائية بالشرقية (4)
فض الأسواق العشوائية بالشرقية 
فض الأسواق العشوائية بالشرقية (5)
فض الأسواق العشوائية بالشرقية 

 


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