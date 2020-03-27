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لمواجهة انتشار كورونا..

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

الجمعة، 27 مارس 2020 06:30 ص
"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع باخرة سياحية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 28 فندقا عائما "باخرة سياحية" بمحافظة أسوان على مدار الأسبوع الحالى، فى إطار اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة بالأماكن التى يقيم فيها ويتردد عليها السائحون الأجانب خلال تواجدهم بأسوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية اتخذت على الفور إجراءات سريعة لحماية المواطنين والعاملين بالسياحة للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، وقامت فرق الانتشار السريع بأعمال الفحص والمتابعة بالمزارات السياحية والأثرية منها المعابد والمتاحف والسوق السياحى والفنادق الثابتة والعائمة، وبالتوازى مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.

فى سياق متصل، انتهت منطقة آثار أبو سمبل بمحافظة أسوان، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أعمال تطهير وتعقيم المعبد الأثرى فى فترة توقف الزيارة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة التى تتخذها وزارة السياحة والآثار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً وحمايةً على صحة المواطنين والمترددين على المعبد.

وقال الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، إن أعمال التطهير شملت المنشآت الخدمية والإدارية والأرضيات الخشبية داخل المعابد بأبوسمبل، داخل معبد الملك رمسيس ومعبد زوجته نفارتارى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، حرصاً على سلامة وصحة الزائرين والمترددين على المعبد.


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