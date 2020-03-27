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رئيس مدينة منوف: غلق سوق المقلة منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا .. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 03:36 م
رئيس مدينة منوف: غلق سوق المقلة منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا .. صور غلق سوق المقلة منعا للتزاحم
المنوفية- محمدفتحى

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شن مجلس مدينة منوف بمحافظةالمنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس مركز ومدينة منوف ومحمد الزرقاني نائب رئيس المدينة، والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، ومنه سوق المقله بمنوف منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

كما قام مجلس مدينة منوف ، بفض جميع أسواق قرى مركز منوف بأكملها بالإضافة إلى تشميع عدد من المحلات المخالفة وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة منوف برئاسة العميد خالد خربوش مأمور مركز منوف ،والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث،والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف.

وكان أرسل القارئ ايمن محمد ابراهيم من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، متضرر فيها من تجمعات المواطنين فى سوق قويسنا، ويقول القارئ عبر رسالتها لليوم السابع" نعانى من قلة الوعي لدي المواطنين والاستهتار بخصوص فيروس كورونا على الرغم من قرارات الحكومة والمحافظين بغلق الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات ".

ويضيف القارىء، نرجو التعامل مع هذه التجمعات بقوة لان الاستهتار سوف يكلفنا الكثير".

غلق سوق المقلة منعا للتزاحم (1)
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم 
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم (2)
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم 
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم (3)
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم 
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم (4)
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم 
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم (5)
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم 
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم (6)
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم 
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم (7)
غلق سوق المقلة منعا للتزاحم 

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