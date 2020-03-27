خطيبة رئيس وزراء بريطانيا حامل ومعزولة فى "كامبرويل" بعد إصابته بكورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن خطيبة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون الحامل كاري سيموندز، تركته في داونينج ستريت وهي معزولة ذاتيا مع كلبها ديلين اليوم، بعد أن جاءت نتائج اختبار إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا، إيجابية.

وأوضحت الصحيفة أن سيموندز، 32 سنة، وهي حامل في الشهر السادس، ومن المتوقع أن يكون موعد الولادة في بداية الصيف، لم تر شريكها البالغ من العمر 55 عامًا في "الأيام القليلة الماضية".

وتواجه الآن انتظارًا قلقًا لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت لفيروس كورونا، لأن جونسون كان من الممكن أن يكون معديًا لمدة تصل إلى أسبوعين قبل أن تظهر عليه الأعراض أمس.

رفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء اليوم التعليق على مكان وجود كاري أو صحتها أو ما إذا كانت قد خضعت للاختبار أيضًا.

لكن معلقة التليجراف كاميلا توميني ، صديقة كاري ، قالت لـ ITV's This Morning: "إنها في مقاطعة كامبرويل، جنوب لندن مع ديلين الكلب لذا لم يكن لديها أي اتصال برئيس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية".

جاء ذلك بعد 24 ساعة من قيام الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (RCOG) من تغيير الإرشادات الخاصة بالفيروس لتقول إن العدوى الفيروسية يمكن أن تكون مرتبطة أحيانًا بأعراض أكثر شدة وهذا نفس الوضع مع فيروس كورونا ، مضيفة: "النساء الحوامل لأكثر من 28 أسبوع يجب أن يكن حريصات بشكل خاص للمسافة الاجتماعية وتقليل الاتصال بالآخرين."

لكن الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء قالت إن رأي الخبراء الحالي هو أنه من غير المحتمل أن يتعرض الأطفال الذين لم يولدوا بعد لكوفيد19 أثناء الحمل - ولا توجد بيانات في الوقت الحالي تشير إلى زيادة خطر الإجهاض للنساء الحوامل.