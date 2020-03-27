اليوم السابع
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تطهير ورش وتعقيم المناطق الأثرية بأبيدوس في سوهاج.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 02:51 م
تطهير ورش وتعقيم المناطق الأثرية بأبيدوس في سوهاج.. صور رش وتعقيم
سوهاج محمود مقبول

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بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالمنطقة الأثرية بأبيدوس ضمن الحملة المكبرة لتعقيم وتطهير المناطق الأثرية والشوارع بالقرية وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قاد الحملة أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وقام بمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأسواق العشوائية بمدينة البلينا، حيث تبين التزام المواطنين بالقرارات والتعليمات، حيث تم الإعلان عنها عبر الإذاعة المحلية للوحدة والوحدات القروية، ومن خلال مكبرات الصوت المتنقلة وبصفة مستمرة، لافتا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المصالح الحكومية والخدمية بمركز ومدينة طهطا.

كانت محافظة سوهاج عن منع الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز " طهطا، والمنشاة، وأخميم، وحي الكوثر  والبلينا "،وغلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وفي مركز ومدينة المنشاة قال شريف السيد رئيس المركز أنه بالمتابعة والمرور علي جميع شوارع المدينة وقراها، تم التأكد من التزام المواطنين بالتعليمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمركز.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم المرور على المحال والمقاهي بقرية الحواويش،  والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالتعليمات، والغلق الإداري والتشميع في حالة عدم الالتزام وتم رفع الباعة الجائلين، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير بقرى المركز، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من الأهالي، حيث تم تطهير ورش الشوارع والميادين العامة بمواد التعقيم والتطهير شملت مقر الوحدة المحلية، والمدارس، والمساجد، بناحية عرب مهدي وشادر الديابات والوحدة الصحية بقرية السلامونى وشملت ايضا الشوارع الرئيسية وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن غلق إداري وتشميع 2محل تجارى للمخالفة.

 

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