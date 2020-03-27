اليوم السابع
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خالد صلاح
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تايلاند تغلق مزيدا من المنشآت العامة بعد زيادة إصابات كورونا على 1100

الجمعة، 27 مارس 2020 04:57 م
تايلاند تغلق مزيدا من المنشآت العامة بعد زيادة إصابات كورونا على 1100 محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
رويترز

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أمرت الحكومة التايلاندية، اليوم الجمعة، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم فى البلاد إلى نهاية أبريل، وقال مسؤول صحى إن تايلاند أعلنت اليوم عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس. وبلغ عدد الحالات التى شفيت من المرض إلى الآن 97 شخصا عادوا إلى منازلهم.
 
وقال مسئول صحى، إن أحدث متوفى رجل (50 عاما) وتوفى فى إقليم ناراثيوات المتاخم لماليزيا، مضيفا أنه يبدو ان العدوى انتقلت إليه خلال الصلاة فى مسجد بكوالالمبور الشهر الماضي.
 
ودفعت الوفاة حاكم الإقليم الذى يقع فى جنوب تايلاند إلى إغلاف الإقليم ومنع المرور منه وإليه باستثناء سيارات الإسعاف والشاحنات التى تحمل السلع الأساسية والسيارات الرسمية. ويقول مركز إدارة أزمة كوفيد-19 وهو مركز جديد تابع للحكومة فى بانكوك إن لدى حكام الأقاليم الآن سلطة تطبيق لوائح صارمة.
 
وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم المركز "الوضع الآن ليس معتادا لكنه وضع طوارئ وقد تكون تنقلات الناس أكثر صعوبة، ولذلك فإن الجميع يجب أن يبقوا فى المنازل".
 
وأمرت السلطات فى بانكوك التى يوجد بها اكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بتمديد الإغلاق السارى فى المدينة حتى 30 أبريل نيسان ويشمل المكتبات والمتاحف والملاعب وقاعات الاجتماعات ودور رعاية الأطفال ومراكز التجميل.
 
ومددت الحكومة أيضا إغلاق المراكز التجارية والمطاعم والشركات الأخرى التى أغلقت فى وقت سابق من الأسبوع الجارى حتى 30 أبريل أيضا.
 
وأبقت الحكومة الأعمال الضرورية مثل متاجر السوبر ماركت ومتاجر البقالة والصيدليات مفتوحة فى بانكوك بينما أعادت فتح متاجر الهواتف والمطاعم فى المستشفيات ومتاجر الزهور فى أسواق العاصمة.
 

تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه التايلانديه

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