الوحدة المحلية بسفاجا تنظم أكبر حملة تطهير وتعقيم لجميع مناطق المدينة ..صور

البحر الأحمر -عماد عرفة

نظمت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الجمعة، حملة تعقيم لجميع مناطق وشوارع المدينة المختلفة، بمشاركة عدة جهات مختلفة، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أعمال الحملة المكبرة التي بدأت بالاشتراك مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الفيروس وحماية ارواح المواطنين.

من جانبها أعلنت رئيس المدينة ، على تلقي الدعم والمساعدة الكاملة من قبل عدة جهات في الحملة التي بدأت من اليوم ومن المنتظر أن تستمر للغد للوصول إلى كافة أحياء المدينة وتطهيرها بالكامل.

أوضحت " المغربي" أن من الجهات المشاركة في الحملة القاعدة البحرية بمدينة سفاجا وقسم الشرطة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والإدارة الصحية والإدارة الزراعية ومحطة محولات سفاجا وإدارة الشباب والرياضة وعدد من منظمات المجتمع المدني منها " جمعية نداء الخير وجمعية الخلفاء الراشدين و جمعية عمر بن الخطاب وجمعية تنمية المجتمع بسفاجا ومن الأحزاب حزب مستقبل وطن.

كذلك عدد من المتطوعين من شباب مدينة سفاجا، ، يشاركون في الحملة بالمعدات والمجهود والخامات والمواد المستخدمة في علميات التطهير، مضيفة أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم بعدد من المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات وتقسيم المدينة إلى مناطق عمل وتطهيرها .

تابعت : أن ما يحدث في مدينة سفاجا من تضافر الجهود والقوي مع اجهزة الدولة المعنية لاجتياز الازمة شئ يدعوا إلى الفخر والتباهي بعظمة المصريين في الأزمات، داعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة وارشادات منظمة الصحة العالمية.