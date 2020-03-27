اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الوحدة المحلية بسفاجا تنظم أكبر حملة تطهير وتعقيم لجميع مناطق المدينة ..صور

الجمعة، 27 مارس 2020 02:48 م
الوحدة المحلية بسفاجا تنظم أكبر حملة تطهير وتعقيم لجميع مناطق المدينة ..صور حملة التطهير المكبرة بسفاجا
البحر الأحمر -عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الجمعة، حملة تعقيم لجميع مناطق وشوارع المدينة المختلفة، بمشاركة عدة جهات مختلفة، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
 
ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أعمال الحملة المكبرة التي بدأت بالاشتراك مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الفيروس وحماية ارواح المواطنين.
 
من جانبها أعلنت رئيس المدينة ، على تلقي الدعم والمساعدة الكاملة من قبل عدة جهات في الحملة التي بدأت من اليوم ومن المنتظر أن تستمر للغد للوصول إلى كافة أحياء المدينة وتطهيرها بالكامل.
 
أوضحت " المغربي" أن من الجهات المشاركة في الحملة القاعدة البحرية بمدينة سفاجا وقسم الشرطة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والإدارة الصحية والإدارة الزراعية ومحطة محولات سفاجا وإدارة الشباب والرياضة وعدد من منظمات المجتمع المدني منها " جمعية نداء الخير وجمعية الخلفاء الراشدين و جمعية عمر بن الخطاب وجمعية تنمية المجتمع بسفاجا ومن الأحزاب حزب مستقبل وطن.
 
 كذلك عدد من المتطوعين من شباب مدينة سفاجا، ، يشاركون في الحملة بالمعدات والمجهود والخامات والمواد المستخدمة في علميات التطهير، مضيفة  أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم بعدد من المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات وتقسيم المدينة إلى مناطق عمل وتطهيرها .
 
تابعت : أن ما يحدث في مدينة سفاجا من تضافر الجهود والقوي مع اجهزة الدولة المعنية لاجتياز الازمة شئ يدعوا إلى الفخر والتباهي بعظمة المصريين في الأزمات، داعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة وارشادات منظمة الصحة العالمية.
 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (1)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (2)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (3)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 

حملة التطهير المكبرة بسفاجا (4)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (5)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (6)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (7)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (8)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (9)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (10)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
حملة التطهير المكبرة بسفاجا (11)
حملة التطهير المكبرة بسفاجا 
 
 
 

البحر الاحمر

سفاجا

حملة تعقيم مكبرة بسفاجا

الجهات الحكومية

محاربة فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطر كورونا يظهر معدن المصريين.. أطباء يؤسسون جروب على الفيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم بدمياط.. "العربانى" يقود حملة لتعقيم المساجد.. و"سلامة" تطوع لتوصيل الدواء ومستلزمات البيت لغير القادرين.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 01:39 م

"المؤتمر" يدشن حملة تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بجميع المحافظات

الجمعة، 27 مارس 2020 12:41 م

مبادرة شبابية فى البصيلية بأسون من أجل تعقيم وتطهير المدينة

الجمعة، 27 مارس 2020 12:30 م

برلمانى يدفع بفرق تعقيم للمناطق السكنية بالسويس للوقاية من كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 12:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة