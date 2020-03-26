متحدث: إيران لا تعلم مكان ضابط سابق بمكتب التحقيقات الأمريكى

رويترز

قال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على تويتر اليوم الخميس، إن إيران ليس لديها علم بشأن مكان روبرت ليفنسون الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بعدما قالت أسرته إنه توفي في السجن في إيران، وقال المتحدث "أعلنت إيران دائما أن مسؤوليها لا يعلمون مكان السيد ليفنسون وأنه ليس محتجزا لدى طهران. هذه الحقائق لم تتغير".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب علق على إعلان وفاة العميل الأمريكى روبرت ليفنسون فى إيران قائلاً: لا نقبل إعلان وفاة العميل السابق فى FBI بوب ليفنسون الذى كان معتقلاً فى إيران رغم إشارة آخرين لذلك".

وكانت أعلنت أسرة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI الأمريكى وفاته، وقالت فى بيان لها، الخميس، وفقا لاستنتاجات الإدارة الأمريكية فان ليفنسون توفى فى السجون الإيرانية.



وقالت أسرته "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم ودفعتنا نحن أيضا لإستنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال". وأكدت الأسرة لا نعلم بالتحديد زمن وأسباب الوفاة، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي فيروس كورونا المستجد بإيران.



وجاء في بيان العائلة "من المستحيل وصف ألمنا" ، مضيفًا أنه سيتعين عليهم التكيف مع "واقع جديد لا يمكن تصوره" ليقولوا. "لن يلتقي به أحفاده. سيكتبون له فقط من خلال القصص التي نرويها لهم ”