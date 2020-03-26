فيديو وصور.. شاهد إلتزام كبير من أبناء الأقصر بحظر التجوال فى الشوارع تطبيقاً لقرارات الحكومة

الأقصر – أحمد مرعى

لليوم الثانى على التوالى شهدت شوارع محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، إلتزم كبير من الآلاف من أبناء الأقصر، بتطبيق قرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية، وذلك تطبيقاً لقرارات الحكومة بتقليل التجمعات وحظر التجوال لمواجهة ومكافحة إنتشار فيروس كورونا بمصر، كما إنطلقت الحملات الأمنية بالشوارع المختلفة لمكافحة أية صور للخروج عن القانون ومخالفة القرار، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومع بدء حظر التجوال بمحافظة الأقصر فى اليوم الثانى بالسابعة مساءاً، إلتزم الآلاف من الأهالى بالقرار وغادروا الشوارع قبل بدء حظر التجوال وإختفت تماماً السيارات والمارة من الشوارع، وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية متنوعة لضبط مخالفين القرار.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم بدء تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، وأهمها حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

وفى نفس السياق أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



إلتزام كبير من أبناء الأقصر بحظر التجوال فى الشوارع تطبيقاً لقرارات الحكومة



جانب التزام أهالى الأقصر بحظر التجول



جانب من الالتزام وخلو الشوارع خلال حظر التجول



جانب من خلو الشوارع خلال حظر التجوال بالاقصر



حظر التجول بشوارع الاقصر