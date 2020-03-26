ضبط "سايبر إنترنت" وصيانة كمبيوتر لفتحه أثناء حظر التجول فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، فى غلق "سايبر إنترنت" وصيانة أجهزة كمبيوتر لمخالفته لقانون حظر التجوال وفتح أبوابه أمام المواطنين، وذلك فى إطار تطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتنفيذاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، والتى تتضمن:- (حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين).

البداية كانت بتلقى الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع مخالفة لأحد المحلات "سايبر إنترنت" وصيانة كمبيوتر لقوانين حظر التجوال، حيث تم فتح أبوابه أثناء فترة الغلق المحددة لكافة المحلات من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وعلى الفور أصدر العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومجلس مدينة أرمنت تعليماته بالتحرك للعنوان وإتخاذ الإجراءات اللازمة وتشميع وغلق المحل.

وتم على الفور غلق "سايبر الإنترنت" وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء التى تضمنت قرار غلق جميع المقاهى والكافيتريات والمحال التى تقدم الترفيه والتسلية للشباب والمواطنين خلال فترة حظر التجول مسائاً، وأكد رئيس مدينة أرمنت على أن هذه القرارات تأتى كإجراء إحترازى لمكافحة التجمعات للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وشباب المدينة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار تطوير الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، تم البدء فى تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة ، والتى تتضمن:- (حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها، وتغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).



أرمنت تضبط سايبر إنترنت وصيانة كمبيوتر لفتحه أثناء حظر التجول