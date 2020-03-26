صور.. فض سوق كوم أشفين الأسبوعى بقرية بلقس فى قليوب بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية،اليوم الخميس،يرافقها الدكتور كرم السويلكي نائب رئيس مدينة قليوب، حملة مكبرة لفض سوق كوم أشفين الأسبوعي بقرية بلقس التابعة لمركز قليوب، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واستمعت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، لشكاوى المواطنين وأرائهم حول منع تلك الأسواق وألية توفير المتطلبات اليومية، موضحة أنه سيتم التنسيق مع مجلس المدينة لتوفير تلك السلع بشكل دورى للمواطنين بحيث لا يكون هناك تجمعات بشكل يمثل خطر على المواطنين، خلال الفترة المقبلة.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.



إزالة السوق العشوائي بقليوب



حملة بقيادة نائب المحافظ لفض سوق عشوائي



رفع إشغالات السوق المخالف



رفع السوق بمدينة قليوب



نائب المحافظ تزيل سوق عشوائي مخالف