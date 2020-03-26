اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 08:55 ص
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س وج.. كل ما تريد معرفته عن العزل الذاتى؟

الخميس، 26 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن العزل الذاتى؟ العزل الذاتي
فاطمة ياسر

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في ظل توجيهات الحكومة بضرورة التزام الجميع الجلوس بالمنازل للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي، يقدم اليوم السابع خلال سلسلة "س وج"، العديد من إجابات الأسئلة الخاصة بالعزل الذاتي، وذلك وفقا لموقع " ottawapublichealth".

ماذا يعني  العزل الذاتي؟
 

العزل الذاتي هو عزل شخصك عن الاختلاط مع الآخرين في حالة تعرضك للشعور بالشك بأنك مصاب بالفيروس التاجي كورونا، وذلك لحمايتك وحماية أسرتك من الإصابة.

ما هو الهدف من العزل الذاتي؟
 

منع انتشار الفيروس وانتقاله بين العديد من الأشخاص وأفراد الأسرة، ويكون العزل لمدة 14 يوما أي فترة حضانة المرض.

متي يجب علي عزل ذاتي؟
 

هناك العديد من الأسباب التي ينصح خلالها القيام بالعزل الذاتي، وأبرزها التالي:

-في حالة أنك سافرت لأي مكان داخل أو خارج البلاد يجب عليك عزل نفسك 14 يوما.

-إذا شعرت بالأعراض الخاصة بالفيروس التاجي يجب عليك عزل ذاتك علي الفور.

-في حالة تعاملك مع شخص يعاني من أعراض فيروس كورونا يجب عليك عزل ذاتك على الفور لحماية نفسك وحماية أسرتك.

ما هي المراقبة الذاتية أثناء العزل الذاتي وما هي مراحل الخطر؟
 

خلال فترة الـ14 يوم الخاصة بحضانة فيروس كورونا، عليك القيام بتقييم صحتك، عن طريقة مراقبة الأعراض يوما، كارتفاع حرارة الطقس، وأيضا صعوبة التنفس، والكحة الجافة، وفي حال زيادة هذه الأعراض يجب عليك الذهاب للمستشفيات التي تساعدك في معرفة حقيقة الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

ما هي إرشادات القيام بالعزل الذاتي؟
 

-الالتزام في الجلوس بالمنزل.

-عدم استخدام المواصلات العامة.

-عدم الاختلاط  مع الآخرين.

-لا تقبل الزيارات، وخاصة كبار السن.

 


العزل الذاتي

ارشادات العزل الذاتي

تعليمات العزل الذاتي

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