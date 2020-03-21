علشان فيروس كورونا.. 6 فئات من المرضى فى العزل الذاتى 12 أسبوعا.. تعرف عليهم

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "The Sun" أن بريطانيا تقوم بتكثيف خطة عملها لمكافحة فيروس كورونا بشكل كبير، مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، ومع تزايد عدد الحالات فى العالم هناك قواعد للعزل لا بد أن تطبق على بعض الفئات من المرضى، لمدة 12 أسبوعًا أثناء تفشي فيروس كورونا.



فئات المرضى المعزولين بامر الطبيب

في وقت سابق من اليوم، كشف وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، أنه سيتم إجبار 1.4 مليون بريطاني مصنفين على أنهم ضعفاء بالعزلة الذاتية بسبب فيروس كورونا، وهو مجرد أحد الإجراءات الحكومية لمعالجة الوباء المتزايد، فى محاولة لوقف حصيلة القتلى التي قد تصل إلى 250.000.

وقالت الصحيفة: "توصى إرشادات الحكومة أنه على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والذين يعانون من حالة صحية مزمنة، أو المرأة الحامل، بالحد من التفاعل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة، حيثما أمكن ذلك".

وهذا الأمر ينطبق على حوالى 20 مليون شخص، بما في ذلك البالغين تحت سن 70 بسبب حالة صحية مزمنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة طويلة الأمد، مثل الربو.

وقالت الصحيفة: هناك1.4 مليون شخص آخر لديهم جهاز مناعة ضعيف، على سبيل المثال المرضى الذين يتناولون العلاج الكيماوي، ويُنصح بالعزل الذاتي لمدة 12 أسبوعًا، لحماية أنفسهم من الفيروس".

أهم فئات المرضى الذين يجب عزل أنفسهم 12 أسبوعا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا:

1 . الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا

لأنهم الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا التاجي بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، مما يعنى أن أجسامهم أقل قدرة على محاربة فيروس كورونا Covid-19.

وأضافت الصحيفة أنه مع تقدمك فى العمر يصبح جهازك المناعى أقل كفاءة، وهذا هو السبب فى أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة لعدوى فيروس كورونا التاجى، ويجب على المتقاعدين البقاء في منازلهم، باستثناء الحصول على الرعاية الطبية، وعدم الذهاب إلى العمل أو الأماكن العامة.

2 .النساء الحوامل

صنفت حكومة المملكة المتحدة الأمهات الحوامل على أنهن من بين الفئة "الضعيفة" من المجتمع المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بـ Covid-19.

قال البروفيسور كريس ويتتي، كبير الأطباء في إنجلترا، إن إدراج النساء الحوامل في هذه المجموعة يعتبر "إجراءً احترازيًا".

3. الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر الشديدة

يتعين على الأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة في الصدر أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعًا، وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من الربو الحاد الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى أو تناول أقراص الستيرويد، هذا لأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل عام، ويكونون أكثر عرضة للمضاعفات إذا أصيبوا بعدوى مثل فيروس كورونا.

4. مرضى السرطان

يمكن لبعض أنواع السرطان أيضًا تقليل قدرتك على مكافحة العدوى، عادة ما يكون هذا السرطان يؤثر على جهازك المناعي مثل سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية. فعندما تنخفض قدرتك على مكافحة العدوى، يمكن أن تكون أعراض أي عدوى أكثر حده وقد تصبح خطيرة.

5. مرضى نقص المناعة

حالات نقص المناعة الأولية هي الاضطرابات التي يكون فيها جزء من جهاز المناعة في الجسم مفقودًا أو لا يعمل بشكل طبيعي، وهذا يجعل نظام الدفاع الطبيعي ضعيف، ولا يستطيع أن يهاجم المرض ويتغلب عليه البكتيريا والفطريات والفيروسات، وخصوصا فيروس كورونا.

6. الأشخاص الذين يعانون من أمراض شديدة مزمنة

الشخص المصاب بمرض حاد مزمن في الجسم نظام مناعة أقل قوة، مما يعني أن استجابة الجسم ليست قوية عند تعرضها للفيروسات. على وجه الخصوص، واستناداً إلى التقارير المبكرة، كان 40% من مرضى فيروس كورونا Covid-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى، يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالمثل، يجب أن يكون أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى الحادة (غسيل الكلى) حذرين بشكل خاص، وعليهم ممارسة العزلة الذاتية.