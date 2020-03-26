القابضة للقطن: شركات الغزل والنسيج خالية من فيروس كورونا والعمال بخير

كتب عبد الحليم سالم

أكدت مصادر بشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للقطن الغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن شركات الغزل والنسيج والقطن، خالية تماما من فيروس كورونا، حيث لا توجد إصابات بين العاملين فى الشركة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وكذلك شركة النصر للصباغة لم تسجل اي إصابات بين العاملين، لافتة إلى أن حالتى الاشتباه كانتا من خارج الشركة.

وكشفت المصادر أنه بناء على توجيهات وزارة قطاع الاعمال العام، شدد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ورش المصانع بالمطهرات، مع استاذ كافة إجراءات الوقاية بتخفيض عدد العاملين منها لأي تكدس داخل الشركات الكبيرة.

وأوضحت المصادر، أن شركات مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، والنصر للأصواف ستيا، وغزل شبين منعت التكدس فى القطاعات الإنتاجية، تلافيًا لنقل العدوى ومنها لاصابة العاملين.

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج وشركة النصر للصباغة بالمحلة منحتا العمال اجازة حتى نهاية الشهر الجارى، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا المستجد، مع إجراء عمليات تطهير واسعة داخل مستشفي الشركة وداخل المصانع وقطاعات العمل المختلفة.