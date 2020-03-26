اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

الخميس، 26 مارس 2020 03:00 ص
السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل جديدة لخط القاهرة - الإسكندرية والعكس طوال فترة حظر التجوال، تشمل تشغيل 32 قطارًا "ذهاب وعودة" فى اليوم نفسه فى الاتجاهين، منها 6 قطارات بين القاهرة وطنطا.

كما شملت جداول التشغيل الجديدة تشغيل أيضًا عدد قطارين مميز سياحى بين القاهرة ومطروح فى الاتجاهين.

وتضمنت الجداول الجديدة قطارى 1205 و1209 إكسبريس القاهرة - مرسى مطروح على أن يعود 1209 فى اليوم التالى، وقطارات 903 و922، و905 و916، و901 و914، و909 و918، و9017 و904 على أن يعود 904 فى اليوم التالى، و2001 و906، و915 و902، و923 و900، وهى جميعها مكيف القاهرة - الإسكندرية والعكس.

كما تضمنت قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس التى سيقتصر تشغيلها القطارات أرقام 7 و24، 11 و18، 15 و158، 21 و14 على أن يعود قطار 14 فى اليوم التالى، 133 و132، وكذلك قطارات تعمل بين القاهرة وطنطا والعكس وهى قطارات أرقام مكيف 919 و936 على أن يعود 936 فى اليوم التالى، ومكيف 925 و1904 على أن يعود 1904 فى اليوم التالى، وإكسبريس 27 و4 على أن يعود 4 فى اليوم التالى.

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.

 
1
 
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
5
 

 


السكة الحديد

قطارات الاسكندرية

مواعيد القطارات بعد الحظر

مواعيد قطارات القاهرة الاسكندرية بعد الحظر

اخبار مصر

اخبار

حظر التجول

قرارات الحكومة

قرارات مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

مواعيد القطارات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة