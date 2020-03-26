السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

وضعت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل جديدة لخط القاهرة - الإسكندرية والعكس طوال فترة حظر التجوال، تشمل تشغيل 32 قطارًا "ذهاب وعودة" فى اليوم نفسه فى الاتجاهين، منها 6 قطارات بين القاهرة وطنطا.



كما شملت جداول التشغيل الجديدة تشغيل أيضًا عدد قطارين مميز سياحى بين القاهرة ومطروح فى الاتجاهين.



وتضمنت الجداول الجديدة قطارى 1205 و1209 إكسبريس القاهرة - مرسى مطروح على أن يعود 1209 فى اليوم التالى، وقطارات 903 و922، و905 و916، و901 و914، و909 و918، و9017 و904 على أن يعود 904 فى اليوم التالى، و2001 و906، و915 و902، و923 و900، وهى جميعها مكيف القاهرة - الإسكندرية والعكس.



كما تضمنت قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس التى سيقتصر تشغيلها القطارات أرقام 7 و24، 11 و18، 15 و158، 21 و14 على أن يعود قطار 14 فى اليوم التالى، 133 و132، وكذلك قطارات تعمل بين القاهرة وطنطا والعكس وهى قطارات أرقام مكيف 919 و936 على أن يعود 936 فى اليوم التالى، ومكيف 925 و1904 على أن يعود 1904 فى اليوم التالى، وإكسبريس 27 و4 على أن يعود 4 فى اليوم التالى.



وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.