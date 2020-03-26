اليوم السابع
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الجيش العراقى: سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء فى بغداد

الخميس، 26 مارس 2020 10:06 ص
الجيش العراقى: سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء فى بغداد الجيش العراقى - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الجيش العراقي إن صاروخين سقطا مساء أمس الأربعاء، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية، لكن لم تقع إصابات. وذكر بيان الجيش "سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وتعرضت المنطقة الخضراء مرارا لهجمات بالصواريخ التي عادة ما تتسبب في أضرار طفيفة فقط. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وكانت قد أفادت مصادر إعلامية نقلا عن المتحدث باسم الجيش العراقي بأن القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولي انسحبت من الأراضي العراقية، كان التحالف الدولى فى العراق بقيادة الولايات المتحدة، بدأ فى سحب قواته التدريبية من البلاد بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشى فيروس كورونا المستجد.

 


الجيش العراقى

صواريخ

العراق

بغداد

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