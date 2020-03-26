أفعال بسيطة ممكن تساعدنا فى التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا

فاطمة ياسر

حالة من الرعب والذعر مصاب بها العديد من المواطنين بسبب انتشار الفيروس التاجي كورونا في العديد من الدول، وهناك أيضا العديد من النصائح التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للتقليل من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

ووفقا للعديد من نصائح منظمة الصحة العالمية، والتي قدمت العديد من النصائح الهادفة لتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-تجنب لمس الأسطح بيديك كمقابض الأبواب والأسطح في الأماكن العامة بالأيد بشكل مباشر، يمكنك ارتداء قفازات ثم خلعها مباشر، أو رش الكحول علي هذه الأسطح حتي تقتل أي فيروس.

-- تجنب السلام بالأيد والأحضان والقبلات ، لأنها من الممكن أن تنقل فيروس كورونا لك عن طريق النفس، ولذا تجنب هذا الأمر بالسلام بالفم أي عن طريق إلقاء السلام.

-قلل من الخروج والتواجد في الأماكن المتواجد بها العديد من الأشخاص أي الأماكن التي بها تجمعات لغير الضرورة القصوى، وذلك لحمايتك وتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

- من أبرز وأهم النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، هي غسيل الأيدي، التي يجب عليك إتباعها عن الاستيقاظ من النوم، وقبل النزول للشارع، وفور الرجوع من الشارع، وعند لمسح أي سطح من الأسطح، فأنت بهذه الطريقة تقلل من حده الإصابة بكورونا.

-وقدمت أيضا منظمة الصحة العالمية بعض النصائح أبرزها، تجنب لمس منطقة الوجه باليد، واستخدم مناديل سواء لفرك العين أو لحك الأنف والفم .

- استخدم مناديل ورقية في حالة الكحة أو العطس أو الرشح ثم قم بالإلقاء بها في القمامة علي الفور.