اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 01:01 ص
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اعراض الإصابة بفيروس كورونا حمى وسعال جاف وقد تكون غير ظاهرة

السبت، 21 مارس 2020 01:00 ص
اعراض الإصابة بفيروس كورونا حمى وسعال جاف وقد تكون غير ظاهرة فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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فيروس كورونا المستجد هو نوع من الفيروسات جديد من نوعه يصيب الجهاز التنفسى للمرضى المصابين بالتهاب رئوى وهو مجهول السبب حتى الآن، وينتمى كل من فيروس كورونا المستجد وفيروس السارس إلى عائلة فيروسات كورونا، ويمكن أن يحدث الالتهاب الرئوى الفيروسى التاجى الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض وظيفة المناعة الطبيعية فى أجسامهم، وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية.

اعراض الاصابه بفيروس كورونا

قد يعانى المصابون منت اعراض فيروس كورونا من حمى واعراض تنفسية تشير الى اصابتهم بالالتهاب الرئوى الفيروسى التاجى الناجم عن هذا الفيروس، فى المرحلة المبكرة من المرض يكون العدد لاجمالى لخلايا الدم البيضاء طبيعيا أو منخفاض قليلا أو يكون عدد الخلايا اللمفاوية منخفضا ، ويمكن اجراء التشخيص عن طريق أخذ عينات من المرضى أو المشتبة فى اصابتهم بفيروس كورونا بما ذلك عينه من اللعاب أو البلغم ومسحات من الأنف والحلق وغيرهما من أعضاء الجهاز التنفسى ثم يتم تأكيد التشخيص بالإصابة عن طريق اختبار الحمض النووى.

متى تظهر اعراض الاصابه بفيروس كورونا
 

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC قد تظهر الأعراض التالية بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس وهى

حمى شديدة ، سعال جاف، ضيق في التنفس

يعتمد ذلك على فترة حضانة فيروسات فيروسكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية داخل جسم الانسان بعد التعرض للإصابة.

 

اعراض خطيرة تتطلب الطوارئ :

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس، ألم أو ضغط مستمر في الصدر، ارتباك جديد أو عدم القدرة على الوقوف، شفاه أو وجه مزرق.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للاصابه بفيروس كورونا:
 

التعب، الأوجاع،سيلان الأنف، التهاب الحلق

يمكن أن تتراوح شدة أعراض مرض فيروس كورونا المستجد بين خفيفة جدًا إلى حادة، لا تَظهَر الأعراض على بعض الأشخاص،و قد يكون الأشخاص الأكبر سناً أو من لديهم حالات طبية مزمنه  مثل مرضى  السكري وأمراض القلب والرئة أكثر عرضة للإصابة بدرجة حادة من المرض وهذا مشابه لما يحدث عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا.

يجب التوجه الى المستشفي فورا عند مخالطه أى شخص مصاب بفيروس كورونا أو يشتبه فى اصابته بالفيروس أو عند العودة من سفر لدولة ينتشر بها حالات الاصابه.

مضاعفات الاصابه بفيروس كورونا
 

يمكن أن تتضمن مضاعفات الاصابه بفيروس كورونا المستجد الاصابه بالتهاب الرئتين أو حدوث فشل فى عده أعضاء من الجسم وقد يصل الأمر إلى الوفاه.

 


اعراض فيروس كورونا

اعراض الاصابه بكورونا

فيروس كورونا

اعراض كورونا

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