ما هى الدول التى استخدمت العلاج بالبلازما على مصابى كورونا؟

كتبت إيناس البنا

فور إعلان إدارة الدواء والأغذية الأمريكية الموافقة على اجازة استخدام بلازما الدم من المتعافين على بعض الحالات الخطرة والحالات المهددة بالبقاء على الحياة، بدأت الآمال تتجدد فى الحصول على علاج ضد الفيروس التاجى القاتل " كورونا". الصين أول من استخدمه على 245 مريض كورونا ولكن الولايات المتحدة لم تكن أول دولة تستخدم البلازما من دم الأشخاص المتعافين، ولكنه سبقتها الصين أواخر الشهر الماضى وأجرت تجاربها على 245 مريضا تلقوا العلاج بالبلازما من المرضى المتعافين و تحسنت 91 حالة منهم، وتم السيطرة على الأعراض، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". ولكن الولايات المتحدة لم تكن أول دولة تستخدم البلازما من دم الأشخاص المتعافين، ولكنه سبقتها الصين أواخر الشهر الماضى وأجرت تجاربها على 245 مريضا تلقوا العلاج بالبلازما من المرضى المتعافين و تحسنت 91 حالة منهم، وتم السيطرة على الأعراض، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ووفقا لوكالة الأنباء " رويترز" استاذ صيني إن الاطباء في شنجهاي يستخدمون بلازما الدم من أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي، لعلاج الأشخاص الذين مازالوا يقاتلون العدوى ونشروا بعض النتائج الاولية المشجعة.

قال الدكتور مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق ، أن استخدام البلازما النقاهة هو نهج "صالح للغاية" للاختبار ، ولكن من المهم الحصول على التوقيت المناسب لزيادة تعزيز مناعة المريض، وأضاف، أن البلازما النقابية أثبتت أنها "فعالة ومنقذة للحياة" ضد الأمراض المعدية الأخرى، بما في ذلك داء الكلب والدفتيريا.

تحتوى البلازما على الجلوبيولين المناعي المفرط ، الذى يركز على الأجسام المضادة في المريض الذى تعافى، حيث تمنح جهاز المناعة دفعة من الأجسام المضادة على أمل أن تمر بها في المرحلة الصعبة للغاية، لذا يجب إعطائه فى الوقت المناسب. اليابان تطور أدوية مصنوعة من دم المرضى المتعافين إحدى شركات الأدوية في اليابان أعلنت تطوير دواء، باستخدام أجزاء من الجهاز المناعي المشتق من بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا. إحدى شركات الأدوية في اليابان أعلنت تطوير دواء، باستخدام أجزاء من الجهاز المناعي المشتق من بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا.

ويعمل العلاج من الناحية النظرية، عن طريق وضع البروتينات المضادة للمرض من المرضى الذين تعافوا، في الأشخاص الذين ما زالوا يقاتلون المرض.

ووفقا لتقرير " الديلى ميل" أون لاين، يمكن لجسم المرضى بعد ذلك استخدام هذه البروتينات المسماة الأجسام المضادة، كما لو أنها كانت موجودة لديهم بدلاً من الاضطرار إلى صنعها من نقطة الصفر.

ستقوم الشركة اليابانية المطورة للدواء، بتسمية العلاج TAK-888 ، لكنه لا يمكن استخدامه في المرضى الذين يعانون من مرض شديد.



الصحة الإيطالية تجرى أبحاث على بلازما المتعافين

من جانبه أوضح رئيس المعهد العالي للصحة الإيطالية منذ أيام (ISS) سيلفيو بروزافيرو، فى المؤتمر الصحفى اليومى للوقوف عند الوضع بشأن انتشار وباء (كوفيد 19)، أه يتم إجراء أبحاث سريعا على البلازما من المتعافين من خلال فحص كمية الأجسام المضادة الموجودة فى البلازما فى المرضى الذين تماثلوا للشفاء.

وخلص المسؤول الطبى إلى القول إن "مراكز بحوثنا تعمل بجد على هذا الجانب، وأعتقد أن الرد سيكون لدينا عاجلا، وليس فى أوقات بعيدة"