ضبط صاحب شركتين استولى على 2 مليون من مواطنين لتمليكهم أراضي

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب شركتين لإستصلاح الأراضى الزراعية لاشتركاه مع "مهندس زراعى حر ومدير شركة لإستصلاح الأراضى " بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بالغربية راغبى إمتلاك قطع أراضى زراعية بمحافظة المنيا لإستصلاحها ، والإستيلاء من الشاكين على اثنين مليون وثلاثة وثمانون ألف جنيه، بزعم تمليكهم قطع أراضى لإستصلاحها ، ومنحهم عقود تمليك لها "تبين عدم ملكيتها للشركة" ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالإستعلام من الجهات المعنية بمحافظة المنيا ، أفادت بعدم وجود طلبات تقنين وضع يد على أراضى ملك الدولة بإسم الشركة المشار إليها أو للمذكوران وأن قطعة الأرض غير خاصة بهما ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى "جارى ضبطه".