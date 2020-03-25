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ضبط صاحب شركتين استولى على 2 مليون من مواطنين لتمليكهم أراضي

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:14 م
ضبط صاحب شركتين استولى على 2 مليون من مواطنين لتمليكهم أراضي ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب شركتين لإستصلاح الأراضى الزراعية لاشتركاه مع "مهندس زراعى حر ومدير شركة لإستصلاح الأراضى " بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بالغربية راغبى إمتلاك قطع أراضى زراعية بمحافظة المنيا لإستصلاحها ، والإستيلاء من الشاكين على اثنين  مليون وثلاثة وثمانون ألف جنيه، بزعم تمليكهم قطع أراضى لإستصلاحها ، ومنحهم عقود تمليك لها "تبين عدم ملكيتها للشركة" ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالإستعلام من الجهات المعنية بمحافظة المنيا ، أفادت بعدم وجود طلبات تقنين وضع يد على أراضى ملك الدولة بإسم الشركة المشار إليها أو للمذكوران وأن قطعة الأرض غير خاصة بهما ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى "جارى ضبطه".

 

 


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