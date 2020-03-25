حملة مكثفة بسمالوط لمتابعة استجابة المواطنين لقرار حظر التجوال

المنيا - حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية بمركز سمالوط بالتنسيق مع الشرطة، بحملة لمتابعة الحظر ومدى التزام المواطنين وذلك تنفيذا لقرارات حظر التجوال وإغلاق المحال العام بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث قامت الوحدة المحلية بسمالوط بالتعاون مع مركزي شرطة سمالوط شرق وغرب بالمرور بشوارع المدينة والقري، للتأكد من تنفيذ القرار.

وتوجهت حمله شرق بقيادة عماد حسن نائب رئيس المركز وقوات مركز سمالوط شرق، وتم المرور على المحلات للتأكد من الإغلاق من الساعة الخامسة مساء وحظر الحركة بالشوارع من الساعة السابعة مساء، وحملة أخرى غربا بقيادة عامر محمد نائب رئيس المركز ومحمد عطية سكرتير عام المركز وحربي عبد الحكم المشرف العام على الأحياء، وتم المرور على قرى مركز سمالوط غرب بمشاركة قوات مركز سمالوط غرب.

ومن ناحية أخرى، تواصل الوحدة المحلية ببنى خالد التابعة للمركز جهودها فى مكافحة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير بعض الشوارع والمنازل بجزيرة جبل الطير وبجبل الطير البحرية، من خلال التعاون مع أهالى وشباب القرية، حرصا على سلامة وأرواح الأهالي تحت إشراف احمد عمران رئيس الوحدة والفريق المعاون. وأعلنت الوحدة المحلية استمرار أعمال التطهير بقرية السرارية واستكمال قرية دير جبل.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أصدر كتاباً دوريا رقم "24" لسنة 2020، لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات، والهيئات، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24-3-2020.

وشدد المحافظ في الكتاب الدوري على اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء على النحو التالى:

• بداية من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس.. يحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء المحافظة أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي، وكذلك توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

• تُغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، محال البقالة، الصيدليات والسوبر ماركت المتواجد خارج المراكز التجارية.

• غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه

• غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً

• تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، ولا يسري ذلك علي الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار اليها بهذه الفقرة التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانة طوال مدة العمل به، وذلك دون اعباء مالية على المواطنين.