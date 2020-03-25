اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

جمعية طب الأسنان البريطانية تنصح بإغلاق العيادات لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:50 م
جمعية طب الأسنان البريطانية تنصح بإغلاق العيادات لمواجهة فيروس كورونا اغلاق عيادات الاسنان فى بريطانيا بسبب كورونا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "The Sun "، إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان أثناء تفشي فيروس كورونا التاجي، فقد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت حتى تتمكن من الحصول على العلاج ، حيث نصحت جمعية طب الأسنان البريطانية، أطباء الأسنان بإغلاق أبوابهم لجميع الحالات ما عدا الحالات الطارئة.

 وقالت الصحيفة، يتساءل البعض عما إذا كانوا قادرين على زيارة طبيب الأسنان أثناء الإغلاق أو حجز موعد طارئ أثناء تفشى فيروس كورونا، يأتي ذلك بعد أن أمر بوريس جونسون رئيس الوزراء الليلة الماضية بإغلاق المملكة المتحدة، لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لمعالجة "الطوارئ الوطنية" لفيروس كورونا التاجى.

وأضافت، أنه بالتوافق مع نصيحة الحكومة للحد من التواصل الاجتماعي، سيتم إغلاق عيادات أطباء الأسنان في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن توجيه رسمي حول ما إذا كان يجب إغلاق عيادات أطباء الأسنان، ولكن سيتم إيقاف العلاجات بما في ذلك الحشوات الروتينية وقنوات الجذر والقشور والتلميع تمامًا، ما لم يكن المريض يعاني من حالة طبية طارئة خطيرة بسبب الأسنان.

وقالت جمعية طب الأسنان البريطانية،" نوصي بأن تتوقف الممارسات عن طب الأسنان الروتيني وتشغيل المشورة وخدمات الطوارئ فقط".

تنصح جمعية تقويم الأسنان البريطانية، أيضًا بعدم حضور أي مريض لتقويم الأسنان إلى أي عيادة في هذا الوقت، إلا في حالة الطوارئ الشديدة، يجب على المريض الاتصال بالممارسين، أو الوحدة عن طريق الهاتف ومناقشة طرق حل مشكلتهم في المنزل، ستظل المشورة الهاتفية متاحة خلال ساعات العمل العادية في معظم جراحات الأسنان، حيث ستستمر بعض الإجراءات الطارئة، ولكن فقط لأولئك الذين ليس لديهم أعراض Covid-19 - والتي عادة ما تكون درجة حرارة عالية وسعال جديد ومستمر.

 وقالت الصحيفة، ارتفع عدد حالات فيروس كورونا  Covid-19 في المملكة المتحدة إلى 6650 ألف وبلغ عدد الوفيات حاليًا 335.

وكان جونسون رئيس الوزراء البريطانى، قد حث الناس على أن يبقوا في المنزل باستثناء التسوق للحصول على الضروريات الأساسية، وممارسة الرياضة، والحاجة الطبية، كما هدد جونسون الأمة بغرامات إذا لم يمتثلوا للقواعد الجديدة.


كورونا

فيروس كورونا

اغلاق عيادات الاسمنان

الاسنان

علاج الاسنان

اغلاق عيادات الاسنان بسبب كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة