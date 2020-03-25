جمعية طب الأسنان البريطانية تنصح بإغلاق العيادات لمواجهة فيروس كورونا

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "The Sun "، إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان أثناء تفشي فيروس كورونا التاجي، فقد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت حتى تتمكن من الحصول على العلاج ، حيث نصحت جمعية طب الأسنان البريطانية، أطباء الأسنان بإغلاق أبوابهم لجميع الحالات ما عدا الحالات الطارئة.

وقالت الصحيفة، يتساءل البعض عما إذا كانوا قادرين على زيارة طبيب الأسنان أثناء الإغلاق أو حجز موعد طارئ أثناء تفشى فيروس كورونا، يأتي ذلك بعد أن أمر بوريس جونسون رئيس الوزراء الليلة الماضية بإغلاق المملكة المتحدة، لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لمعالجة "الطوارئ الوطنية" لفيروس كورونا التاجى.

وأضافت، أنه بالتوافق مع نصيحة الحكومة للحد من التواصل الاجتماعي، سيتم إغلاق عيادات أطباء الأسنان في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن توجيه رسمي حول ما إذا كان يجب إغلاق عيادات أطباء الأسنان، ولكن سيتم إيقاف العلاجات بما في ذلك الحشوات الروتينية وقنوات الجذر والقشور والتلميع تمامًا، ما لم يكن المريض يعاني من حالة طبية طارئة خطيرة بسبب الأسنان.

وقالت جمعية طب الأسنان البريطانية،" نوصي بأن تتوقف الممارسات عن طب الأسنان الروتيني وتشغيل المشورة وخدمات الطوارئ فقط".

تنصح جمعية تقويم الأسنان البريطانية، أيضًا بعدم حضور أي مريض لتقويم الأسنان إلى أي عيادة في هذا الوقت، إلا في حالة الطوارئ الشديدة، يجب على المريض الاتصال بالممارسين، أو الوحدة عن طريق الهاتف ومناقشة طرق حل مشكلتهم في المنزل، ستظل المشورة الهاتفية متاحة خلال ساعات العمل العادية في معظم جراحات الأسنان، حيث ستستمر بعض الإجراءات الطارئة، ولكن فقط لأولئك الذين ليس لديهم أعراض Covid-19 - والتي عادة ما تكون درجة حرارة عالية وسعال جديد ومستمر.

وقالت الصحيفة، ارتفع عدد حالات فيروس كورونا Covid-19 في المملكة المتحدة إلى 6650 ألف وبلغ عدد الوفيات حاليًا 335.

وكان جونسون رئيس الوزراء البريطانى، قد حث الناس على أن يبقوا في المنزل باستثناء التسوق للحصول على الضروريات الأساسية، وممارسة الرياضة، والحاجة الطبية، كما هدد جونسون الأمة بغرامات إذا لم يمتثلوا للقواعد الجديدة.