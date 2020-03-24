%40 من مرضى فيروس كورونا يعاونون من أمراض القلب.. اعرف السبب

كتبت أمل علام

كشفت جمعية القلب الأمريكية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أنه استنادًا إلى التقارير المبكرة فإن 40% من مرضى فيروس كورونا " COVID-19 "، فى المستشفى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية، مثل السكتة الدماغية.



جمعية القلب الامريكية

وقالت الجمعية: "تشهد مناطق مختلفة من البلاد مستويات مختلفة من نشاط فيروس كورونا، على الرغم من أن الفيروس موجود الآن في كل ولاية، وينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بالبقاء في منازلهم، وتجنب الزحام والحد من الاتصال بالآخرين.

وقالت أورلي فارديني، أستاذة الطب المساعد في نظام الرعاية الصحية مينيابوليس فرجينيا وجامعة مينيسوتا، إن الفيروس يمكن أن يصيب مرضى القلب بعدة طرق، موضحة إن الهدف الرئيسي للفيروس هو الرئتين، مضيفة، إن ذلك يمكن أن يؤثر على القلب، وخاصة قلب المريض الذي يتعين عليه العمل بجد للحصول على الدم المؤكسد في أنحاء الجسم.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية إلى أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل لشخص يعاني من قصور في القلب، حيث يعاني القلب بالفعل من مشاكل في ضخ الدم بكفاءة، فقد يكون لدى شخص يعاني من مشكلة قلبية أساسية نظام مناعة أقل قوة.

وقالت إن أجهزة المناعة لدى الناس تضعف مع تقدمهم في العمر، و في حالة المصابين بأمراض مزمنة، لا تكون الاستجابة المناعية للجسم قوية عند التعرض للفيروسات، مشيرة إلى إنه إذا أصيب مثل هذا الشخص بفيروس كورونا، فمن المحتمل أن يبقى ويتسبب في مضاعفات.

وقالت فارديني: إن الفيروس قد يشكل أيضًا خطرًا خاصًا على الأشخاص الذين لديهم تراكم دهني يعرف باسم اللويحات في الشرايين، تشير الأدلة إلى أن أمراض فيروسية مماثلة يمكن أن تزعزع استقرار هذه اللويحات، مما قد يؤدي إلى انسداد الشريان الذي يغذي الدم إلى القلب، مما يعرض المرضى لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأضافت إن الفيروسات التاجية مرتبطة بمشاكل مثل التهاب عضلة القلب، والنوبات القلبية، وفشل القلب السريع، مؤكدة إن فيروس كورونا COVID-19 له أوجه تشابه مع الأنفلونزا في الوقت الحالي، مضيفة "نحن لا نعتقد أن الخطر الفعلي هو أعلى في حد ذاته، إنه مجرد انتشار أسرع، وخلافا للأنفلونزا، لا يوجد لقاح له، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن معدل وفيات فيروس كورونا بين 2% و4%.

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن الفيروس المسبب للإصابة بفيروس كورونا COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر، وقد مرض منذ ذلك الحين مئات الآلاف من الناس، وقتل الآلاف في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، تكون المخاوف خطيرة، يبدو أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا المصابون بأمراض القلب التاجية أو ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والإصابة أعراض أكثر حدة.

وفي فبراير الماضى أصدرت الكلية الأمريكية لأمراض القلب نشرة لتحذير المرضى من المخاطر المتزايدة المحتملة ولتشجيع احتياطات إضافية ومعقولة لمنع الاصابة بفيروس كورونا.