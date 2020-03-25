تعديل مواعيد عمل منافذ شركات المحمول لتبدأ من 8 ونصف صباحا لـ4 ونصف عصرا

كتبت هبة السيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته نحو توحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور في كافة أنحاء الوطن خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت القرارات حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءا من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس الثلاثاء، عن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الغد الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة الحظر، بحيث يبدأ العمل في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأفادت الشركة أن المواعيد الجديدة ستسري من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، يأتي هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع مراكز المبيعات وخدمة العملاء، بما يضمن سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها عدم تكدس العملاء، عبر توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، فضلًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.