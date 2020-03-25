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تأجيل محاكمة عامل قتل رئيسه فى العمل لسرقة سيارته و250 ألف جنيه بالشرقية

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:32 م
تأجيل محاكمة عامل قتل رئيسه فى العمل لسرقة سيارته و250 ألف جنيه بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدى، ومحمد بدة، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة عامل قتل رئيسه فى العمل لسرقة سيارته و250 ألف جنيه لجلسة الأول من يونيه لحضور المتهم.

 

ترجع أحداث القضية رقم 79 لسنة 2020 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 5 لسنة 2020 كلى جنوب الشرقية، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" عادل ع م ع" مقاول، لمستشفى التأمين جثة هامدة.

 

وتبين من التحقيقات تلقى مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مديرية أمن الإسماعيلية، يفيد أثناء قيام الملازم أول محمد وهبة ضابط المباحث المكلف بخدمة كمين تحصيل الرسوم والقوة المرافقة له بمباشرة أعمالهم بالكمين تلاحظ له قيام إحدى السيارات بالتوقف قبل الكمين وقيام قائدها بالقاء بعض المتعلقات قبل دخولها الكمين.

 

وباستيقاف السيارة، تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم 37949 ملاكى أسيوط قيادة "محمد.ع.ع" 22  عام عامل، مقيم محافظة كفر الشيخ، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير، أقر بأنه لا يحمل أى تراخيص، وبفحص مكان توقف السيارة قبل دخولها الكمين، تم العثور على سلاح نارى "طبنجة 9مم" وخزنتين بداخلهما 21 طلقة من ذات العيار، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على شنطة بداخلها 250 ألف جنيه و2 هاتف محمول وأوراق ثبوتية خاصة بالمدعو "عادل.ع.م".

 

وبمناقشته وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بأنه قام بالتعدى على المجنى عليه"عادل.ع.م"40 عام مقاول، مقيم منفلوط أسيوط صاحب شركة مقاولات بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه من ذات السلاح المضبوط، وذلك بمقر الشركة بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وقيامه عقب ارتكاب الواقعة بسرقة سيارة المجنى عليه ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتبين أن المقاول هو من أحضره للعمل معه لكى يوفر له فرصة عمل لكنه غدر به، وتم إحالته للنيابة العامة، التى إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد.

 


مصر

الشرقية

اخبار الجريمة

جنايات الزقازيق

سرقة

مقاول

العاشر من رمضان

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