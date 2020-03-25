اليونيسكو تنفي شائعة الماء والمشروبات الساخنة: لا تقضي على فيروس كورونا

كتب محمد تهامى زكى

طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بعدم نشر وتداول الشائعات حول فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدة أن المعركة ضد الفيروس تُلزمنا أيضاً بالتصدى للمعلومات المضللة.

وردت اليونيسكو، عبر حسابها على تويتر، حول معلومة "إن شرب الماء والمشروبات الساخنة كل 15 دقيقة كافية للقضاء على الفيروس"، قائلة: "لا شكّ فى أنّه من الجيّد إنعاش الجسم باستمرار، لكن ذلك لا يساعد فى القضاء على فيروس كورونا".

وأضافت اليونيسكو، لا تنشروا الشائعات، إن المعركة ضد "كوفيد_19" تُلزمنا أيضاً بالتصدى للمعلومات المضللة، احرصوا على تقصى المعلومات من مصادرها قبل نشر أى شيء.

لا شكّ في أنّه من الجيّد إنعاش الجسم باستمرار، لكن ذلك لا يساعد في القضاء على #فيروس_كورونا.



🚫لا تنشروا الشائعات 🚫



إن المعركة ضد #كوفيد_19 تُلزمنا أيضاً بالتصدي للمعلومات المضللة

احرصوا على تقصي المعلومات من مصادرها قبل نشر أي شيء.



#تبادل_المعلومات #تبادل_المعرفة pic.twitter.com/NW3Zt5ceLR — اليونسكو (@UNESCOarabic) March 24, 2020

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى نعمل بجد ضد كورونا للتمكن من إعادة فتح الاقتصاد قبل عيد الفصح، ونتمنى التزام الجميع بالإجراءات ضد كورونا لنتمكن من تخفيف القيود لاحقا، كورونا أزمة مالية وصحية وهو أمر لم نشهده منذ عقود.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، إن آخر إحصائيات صدرت عن الحالات المؤكدة لفيروس كورونا فى العالم حتى، مساء أمس الثلاثاء الموافق 24 مارس، تشير إلى إصابة 372757 ألف شخص ووفاة 16231ألف وفاة فى العالم، ووصل الفيروس الى 194 دولة فى العالم.

يذكر أنه منذ تفشى جائحة فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، انتشرت الكثير من المواقع المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى بيعها لأدوية ولقاحات لفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أغلقت موقعًا على الإنترنت يسمى:"coronavirusmedicalkit.com ، لبيع اللقاحات الزائفة التى زعموا أنها من منظمة الصحة العالمية، وزعم الموقع أنه يتيح الوصول إلى مجموعات لقاحات منظمة الصحة العالمية مقابل رسوم شحن تبلغ 4.95 دولار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد حاليًا أى لقاحات ليفروس كورونا COVID-19 ولا تقوم منظمة الصحة العالمية بتوزيع أى لقاحات،