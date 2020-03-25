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القوى العاملة بالشرقية: نتصل هاتفيا بالعمال لصرف المنحة منعا للتكدس

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:30 ص
القوى العاملة بالشرقية: نتصل هاتفيا بالعمال لصرف المنحة منعا للتكدس محمد سعفان وزير القوى العاملة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المستشار مدحت الغمراوى، وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، أنه يتم صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، وعددها 55 ألف عامل مسجل بقاعدة بيانات المديرية، مضيفا لـ"اليوم السابع" أن المديرية تولى كل الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح أن المديرية تقوم بالاتصال بالعامل، فى قاعدة البيانات المسجلة، وتحدد له ميعادا للحضور منعا للتكدس وتوفير شهادة تأمينات "برنت تأمين" بأنه غير مؤمن عليه، وصورة بطاقة وصورتين شخصيتين، والذى بإحضارها يتم إخطاره بأقرب مكتب بريد ليتسلم منها المنحة المقررة خلال أسبوع من تاريخ حضوره.

وأشار إلى أن الوزارة تيسيرا على المتضررين فتحت باب التسجيل للعاملة غير المنتظمة مرة أخرى عبر الموقع الإلكترونى. وكانت وزارة القوى العاملة ناشدت العمالة غير المنتظمة الراغبة فى تسجيل بياناتها، والتى لم تقيم بالتسجيل من قبل، من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg .

وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد .

وجددت الوزارة، الإعلان عن تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .

يشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى الصحة والزراعة بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .


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