الطيران المدنى الكويتى: تسيير 3 رحلات لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين

أ.ش.أ

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى، عن تسيير 3 رحلات اليوم الأربعاء، لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين.

وأضاف الطيران المدنى الكويتية - فى بيان على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن الرحلة الأولى ستصل من بيروت الساعة 1 ظهرا، فيما ستصل الرحلة الثانية من القاهرة الساعة 4 مساء والثالثة من المنامة الساعة 7 مساء.

وكان وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمركز الاعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي- بدء المرحلة الأولى من خطة عودة المواطنين الكويتيين الى البلاد، خلال الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.