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الطيران المدنى الكويتى: تسيير 3 رحلات لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:49 ص
الطيران المدنى الكويتى: تسيير 3 رحلات لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين طيران الكويت - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى، عن تسيير 3 رحلات اليوم الأربعاء، لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين.

وأضاف الطيران المدنى الكويتية - فى بيان على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن الرحلة الأولى ستصل من بيروت الساعة 1 ظهرا، فيما ستصل الرحلة الثانية من القاهرة الساعة 4 مساء والثالثة من المنامة الساعة 7 مساء.

وكان وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمركز الاعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي- بدء المرحلة الأولى من خطة عودة المواطنين الكويتيين الى البلاد، خلال الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.


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