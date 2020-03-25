ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 405

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 405 حالات.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، ، تم تسجيل 5 وفيات بشكل إجمالي جراء الإصابة بالفيروس، كما أن هناك 1219 حالة مشتبها بها، إلى جانب تأكيد عدم إصابة 2161 شخصا، بعدما جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد إلى 316 حالة.

وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.