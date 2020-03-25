اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 06:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 405

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 405 محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 405 حالات.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، ، تم تسجيل 5 وفيات بشكل إجمالي جراء الإصابة بالفيروس، كما أن هناك 1219 حالة مشتبها بها، إلى جانب تأكيد عدم إصابة 2161 شخصا، بعدما جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد إلى 316 حالة.

وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع

 


المكسيك

كروونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

اخبار المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة