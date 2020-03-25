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احمرار العين قد يكون علامة جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:00 م
احمرار العين قد يكون علامة جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل احمرار العين
كتبت هند عادل

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قد تكون العيون الحمراء علامة جديدة من علامات الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أكدت ممرضة  شاركت فى علاج المرضى في دار رعاية سياتل في سياتل وهى أكبر المدن فى شمال غرب الولابات المتحدة الأمريكية مؤكده أن جميع المصابين تشاركوا فى نفس أعراض الوجه واحمرار العينين.

ووفقا "لديلى ميل" أكدت  تشيلسي إيرنست ممرضة فى  مركز لايف كير في كيركلاند ، مركز تفشي الفيروس التاجي في ولاية واشنطن إن احمرار العين هو أهم علامة على إصابة شخص بفيروس كورونا ، ويوجد في جميع أنحاء الولايات المتحدة هناك أكثر من 50 الف  حالة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 600 حالة وفاة حتى الأن

وقالت شيلسي إيرنست وهي عاملة في مركز لايف كير في كيركلاند مركز تفشي المرض في واشنطن  لشبكة CNN إن العيون هي أهم علامة على إصابة السكان بمرض COVID-19 ، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا، قائلة" جميع المرضى عيونهم تبدو كمريض حساسية العين،و الجزء الأبيض من العين ليس أحمر إنه أشبه بظلال حمراء على عيونهم الخارجية".

يأتى ذلك بالرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لم تقوم بإدراج العيون الحمراء أو أي مشاكل في العين في قائمة الأعراض الخاصة بالاصابة بفيروس كورونا، ولكن فقط شملت الحمى والسعال وضيق التنفس والألم أو الضغط المستمر في الصدر والشفاه المزرقة كعلامات طارئة.

لكن الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أرسلت تنبيهًا يوم الأحد بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة ، وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.

وقال إيرنست إن المرضى في مركز لايف كير غالبًا ما ينتقلون من أعراض أخرى غير العيون الحمراء إلى الموت، مضيفه لشبكة CNN: "كان لدينا مرضى كانت عيونهم حمراء كعرض وحيد رأيناه ويذهبون  إلى المستشفى ويموتون".

مركز لايف كير ، الذي يقع خارج سياتل ، كان أحد أكثر المناطق إصابة بالفيروس منذ اكتشاف الحالات الأولى في فبراير، حتى يوم أمس أصيب ما لا يقل عن 129 مريضا وموظفين وزوار ، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض ومركز الحياة، ومات 35 شخصا على الأقل ، من بينهم 18 مريضا.


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