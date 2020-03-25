اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

السعال الجاف متى يكون من اعراض فيروس كورونا؟

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:00 ص
السعال الجاف متى يكون من اعراض فيروس كورونا؟ السعال
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

السعال الجاف من اعراض فيروس كورونا الشائعة ولكن هذا لا يعنى أنه كلما شعرت بالسعال الجاف أنك مصاب بالفيروس، في هذا التقرير نتعرف على السعال الجاف ما هو ومتى يكون من اعراض فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره موقع "نيويورك بوست".

السعال الجاف ص
السعال الجاف 

السعال الجاف واعراض فيروس كورونا

السعال الجاف من اعراض فيروس كورونا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وقال الدكتور وليد جافيد، مدير الوقاية من العدوى ومكافحتها: "إن الناس قلقون لأسباب مشروعة".

وأوضح أنه على الرغم من أن الحمى هي أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا (Covid-19) ، فإن حوالي ثلثي (67.7 ٪) من المرضى يصابون بالسعال- وعلى وجه التحديد السعال الجاف.

السعال الجاف 1
السعال الجاف 

السعال الجاف والفرق بينه وبين السعال المصحوب ببلغم

السعال الجاف هو ما نسميه السعال غير المنتج للبلغم، ويتميز عادة بحكة في الحلق.

أما السعال المصحوب ببلغم ينتج المخاط ويمكن أن تشعر به وكأنه قعقعة في صدرك، ويمكن أن يتسبب أيضًا في شعور الشخص بالصفير أثناء السعال، قد يكون هذا عرضًا للأمراض الشائعة، مثل البرد أو الحساسية.

وغالبًا ما يصاحب السعال المصحوب ببلغم التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

السعال الجاف 2
السعال الجاف 

السعال الجاف أكثر خطورة من المصحوب ببلغم

تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لفيروس كورونا إنتاج المخاط (33.4٪ من مرضى كورونا قد عانوا منه)- مما يعني أن جزءًا صغيرًا من المصابين بالمرض يعانون من السعال المصحوب ببلغم.

وقال جافيد: "السعال في حد ذاته مصدر قلق، لكن السعال الجاف سيجعله مصدر قلق أعلى، والأهم من ذلك، أن السعال بالإضافة إلى الحمى المستمرة علامة على فيروس كورونا."

وتشمل الأعراض الأخرى لفيروس كورونا ضيق التنفس (18.6٪ من مرضى كورونا) ، والتهاب الحلق (13.9٪) والصداع (13.6٪) ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

السعال الجاف لا يعني بالضرورة أنك مصاب بكورونا

السعال الجاف لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالفيروس التاجي كورونا، حيث يمكن أن يحدث السعال الجاف في حد ذاته لمئات الأسباب المختلفة.

سواء كان السعال جافًا أو رطبًا، يجب على المرضى البقاء في المنزل ومراقبة الأعراض، إذا استمرت الحمى والسعال ، فقد يكون الوقت قد حان لاستدعاء الطبيب.

 


السعال الجاف

السعال الجاف وفيروس كورونا

السعال الجاف والبلغم

اسباب السعال الجاف

اعراض فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة