السعال الجاف متى يكون من اعراض فيروس كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

السعال الجاف من اعراض فيروس كورونا الشائعة ولكن هذا لا يعنى أنه كلما شعرت بالسعال الجاف أنك مصاب بالفيروس، في هذا التقرير نتعرف على السعال الجاف ما هو ومتى يكون من اعراض فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره موقع "نيويورك بوست".



السعال الجاف

السعال الجاف واعراض فيروس كورونا

السعال الجاف من اعراض فيروس كورونا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وقال الدكتور وليد جافيد، مدير الوقاية من العدوى ومكافحتها: "إن الناس قلقون لأسباب مشروعة".

وأوضح أنه على الرغم من أن الحمى هي أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا (Covid-19) ، فإن حوالي ثلثي (67.7 ٪) من المرضى يصابون بالسعال- وعلى وجه التحديد السعال الجاف.



السعال الجاف

السعال الجاف والفرق بينه وبين السعال المصحوب ببلغم

السعال الجاف هو ما نسميه السعال غير المنتج للبلغم، ويتميز عادة بحكة في الحلق.

أما السعال المصحوب ببلغم ينتج المخاط ويمكن أن تشعر به وكأنه قعقعة في صدرك، ويمكن أن يتسبب أيضًا في شعور الشخص بالصفير أثناء السعال، قد يكون هذا عرضًا للأمراض الشائعة، مثل البرد أو الحساسية.

وغالبًا ما يصاحب السعال المصحوب ببلغم التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.



السعال الجاف

السعال الجاف أكثر خطورة من المصحوب ببلغم

تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لفيروس كورونا إنتاج المخاط (33.4٪ من مرضى كورونا قد عانوا منه)- مما يعني أن جزءًا صغيرًا من المصابين بالمرض يعانون من السعال المصحوب ببلغم.

وقال جافيد: "السعال في حد ذاته مصدر قلق، لكن السعال الجاف سيجعله مصدر قلق أعلى، والأهم من ذلك، أن السعال بالإضافة إلى الحمى المستمرة علامة على فيروس كورونا."

وتشمل الأعراض الأخرى لفيروس كورونا ضيق التنفس (18.6٪ من مرضى كورونا) ، والتهاب الحلق (13.9٪) والصداع (13.6٪) ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

السعال الجاف لا يعني بالضرورة أنك مصاب بكورونا

السعال الجاف لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالفيروس التاجي كورونا، حيث يمكن أن يحدث السعال الجاف في حد ذاته لمئات الأسباب المختلفة.

سواء كان السعال جافًا أو رطبًا، يجب على المرضى البقاء في المنزل ومراقبة الأعراض، إذا استمرت الحمى والسعال ، فقد يكون الوقت قد حان لاستدعاء الطبيب.