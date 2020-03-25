اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إيطاليا تمنح قرضا لتونس بـ50 مليون يورو لدعم مواجهة "كورونا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:03 م
إيطاليا تمنح قرضا لتونس بـ50 مليون يورو لدعم مواجهة "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منحت إيطاليا قرضا بقيمة 50 مليون يورو، مساعدة للبنك المركزى التونسى فى إطار دعم المؤسسات التونسية فى مواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا قدمت القرض عن طريق صندوق الودائع والقروض لمجابهة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد فى تونس من خلال معاضدة قرارات الحكومة التونسية.

وذكرت أن هذا القرض يعتبر خطوة أولى تجسم التعاون الثنائى بين البلدين فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد، قد أعرب لنظيره الإيطالى سيرجيو ماتريلا من أيام، عن استعداد تونس لإرسال وفد طبى لمعاضدة مجهودات السلطات الإيطالية لمواجهة فيروس كورونا.

 


إيطاليا

أخبار إيطاليا

تونس

50 مليون يورو

مواجهة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة