إيطاليا تمنح قرضا لتونس بـ50 مليون يورو لدعم مواجهة "كورونا"

تونس أ ش أ

منحت إيطاليا قرضا بقيمة 50 مليون يورو، مساعدة للبنك المركزى التونسى فى إطار دعم المؤسسات التونسية فى مواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا قدمت القرض عن طريق صندوق الودائع والقروض لمجابهة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد فى تونس من خلال معاضدة قرارات الحكومة التونسية.

وذكرت أن هذا القرض يعتبر خطوة أولى تجسم التعاون الثنائى بين البلدين فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد، قد أعرب لنظيره الإيطالى سيرجيو ماتريلا من أيام، عن استعداد تونس لإرسال وفد طبى لمعاضدة مجهودات السلطات الإيطالية لمواجهة فيروس كورونا.