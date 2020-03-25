إصابة شخص بسلالتين من "كورونا"فى آن واحد لأول مرة منذ ظهور الفيروس

هند المغربي

أعلنت شركة أدوية آيسلندية عن تشخيص إصابة مواطن في ايسلندا بسلالتين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في آن واحد، والتي تعتبر الحادثة الأولى من نوعها منذ ظهور فيروس كورونا على مستوي دول العالم.

وذكر المدير التنفيذي لشرركة الأدوية كاري ستيفانسون، في حديث إلى هيئة البث الآيسلندية الوطنية RÚV، أن السلالة الثانية، التي أصيب بها الشخص، هي طفرة في الفيروس الذى بدأ تفشيه أواخر العام الماضى من مركز محافظة هوبى الصينية مدينة ووهان.

وأشار ستيفانسون، حسب روسيا اليوم إلى أن هذا النوع المتحور من الوباء يعد أخطر وأكثر عدوانية من الفيروس الأصلي، موضحا أن جميع الأشخاص الذين انتقل إليهم كورونا من ذلك الشخص أصيبوا بالسلالة الثانية.

وأشار المسؤول إلى أن الإصابات بهذه السلالة المتحورة لم تسجل بعد فى أى دولة أخرى، مرجحا أن "كوفيد-19" قد يتطور مع مرور الوقت نحو زيادة عدوانيته.

كما قال ستيفانسون إن نحو 1% من سكان آيسلندا قد أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا، ما يتجاوز بشكل ملموس الحصيلة الرسمية.

وسجلت في آيسلندا حتى الآن رسميا حالتا وفاة و648 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.