وفاة إعلامى شهير من زيمبابوى يبلغ من العمر 30 عاما بفيروس كورونا

كتب خالد إبراهيم

توفى زورورو ماكامبا، إعلامى زيمبابوى بارز، يبلغ من العمر 30 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا، ليسجل أول حالة وفاة فى البلاد بسبب الفيروس، حيث كان زورورو ماكامبا أحد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي يوم السبت الماضى.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، إنه دخل المستشفى فى العاصمة هرارى بعدما ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا الخميس الماضى، بحسب cnn.

أصيب ماكامبا بالمرض أثناء وجوده فى نيويورك وكان في عزلة فى مستشفى ويلكينز، وهو منشأة العزل الوحيدة فى هرارى.



زورورو ماكامبا

وكانت عائلة الفنان الكاميرونى مانو ديبانجو أعلنت وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توفى صباح اليوم الثلاثاء عن عمر 86 عاما، ويعتبر ديبانجو من أهم عازفى الساكسفون فى العالم.

وقالت العائلة، بحسب ما نشر موقع 24 france، "بحزن عميق نعلن وفاة مانو ديبانجو، عن عمر 86 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا، والجنازة ستتم فى نطاق ضيق وعائلى".

ديبانجو، مغنى وعازف جاز كاميرونى يعتبر من رواد الجاز على المستوى العالمى، وقد بدأت شهرته العالمية سنة 1972 بعد إطلاقه أغنية "سول ماكوسا" التى حققت نجاحا كبيرا وتم أخد مقاطع منها من طرب مغنيين عالميين مثل مايكل جاكسون وريانا.