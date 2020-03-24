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وفاة أول فنان عالمى جراء إصابته بفيروس كورونا.. تعرف عليه

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:35 ص
وفاة أول فنان عالمى جراء إصابته بفيروس كورونا.. تعرف عليه مانو ديبانجو
هند المغربي

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أعلنت وكاله فرنسية اليوم الثلاثاء عن وفاة مانو ديبانجو، عازف موسيقى الساكسوفون الكاميرونى، مشهور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد. ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وقال تييرى دوروبير، ناشر أعمال عازف الساكسوفون الكاميرونى الشهير مانو ديبانجو، أن الفنان توفى فى فرنسا جراء إصابته بمرض كوفيد-19 عن عمر ناهز 86 عاما.

 وأوضح ناشر أعمال الفنان الموسيقية دوروبير أن الفنان الكاميرونى "توفى صباحا فى أحد مستشفيات منطقة باريس"

ووفقا لوكالة فرانس برس، أصبح ديبانجو أسطورة "الأفرو-جاز"، أول نجم عالمى يقضى جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وجاء على صفحة الفنان على فيسبوك أن "مراسم الدفن ستتم فى إطار عائلى محض وسيقام له تكريم لاحق فى أقرب فرصة ممكنة".

ومانو ديبانجو هو مؤلف إحدى أشهر الأغانى فى مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" فى العام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية فى أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الأفريقية، وقد رصدها منسقو الأسطوانات فى نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا.

وقد اتهم مانو ديبانجو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية فى أغنية من أسطوانته "ثريلر"، وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.


مانو ديبانجو

فرنسا

عازف

كورونا

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