اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:28 ص
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مسؤول أمريكي يحذر من تسبب نقل السجناء بين السجون في انتشار كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:31 ص
مسؤول أمريكي يحذر من تسبب نقل السجناء بين السجون في انتشار كورونا وليام بار
(رويترز) -

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 قال مسؤول نقابي كبير في قطاع السجون الأمريكية  إن مكتب السجون الاتحادي لا يزال ينقل بعض السجناء من مرافق احتجاز بأماكن ظهر بها فيروس كورونا، مثل مدينة نيويورك، إلى سجون أخرى رغم اكتشاف إصابة ثلاثة سجناء بالفيروس مطلع هذا الأسبوع.

ودعا شين فاوسي رئيس نقابة العاملين بأحد مجمعات السجون المحلية وزير العدل وليام بار إلى اتخاذ إجراء "لم يسبق له مثيل" بوقف حركة انتقال السجناء بين كل السجون بصورة مؤقتة إلى أن يتم احتواء الفيروس.

وقال في مقابلة هاتفية "بعد الإرشادات التي ظهرت خلال إفادات صحفية بالبيت الأبيض، أناشد وزير العدل الأمريكي بوقف جميع تحركات السجناء وأن يبقوا في أماكنهم لمدة تتراوح بين 14 و21 يوما على الأقل".

ولم يرد أي متحدث باسم وزارة العدل حتى الآن على طلبات للتعليق.

كان مكتب السجون الاتحادي، الذي يدير 122 منشأة، اتخذ بعض التدابير الاحترازية منها تعليق الزيارات للمساجين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي يسمح للمكتب بالإفراج عن بعض "السجناء الذين لا يحتوي (سجلهم) على أي نوع من العنف.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

وزير العدل وليام بار

حركة السجناء

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