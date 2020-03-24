محافظ الشرقية: نسبة التزام أهل المحافظة بالإجراءات الوقائية من كورونا 100%

ماجد تمراز

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الإجراءات التي تتم داخل المحافظة تتم طبعا للإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، من خلال منع التجمعات وغلق صالات الألعاب الرياضية، وملاعب الكرة والأسواق الأسبوعية التي تضم تجمعات، خاصة وأن هناك ما يقرب من 256 سوقا عشوائيا داخل المحافظة، باعتبار أن المحافظة تعتبر أحد أكبر محافظات الجمهورية، حيث تضم 19 مركز ومدينة وحي.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية بمع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on، أن هناك متابعة آنية مع رؤساء الأحياء، وأن نسبة التزام أهل الشرقية بالإجراءات الاحترازية 100%، ويتم عمل حملات توعية مستمرة من خلال الرئدات الاجتماعيات ومشاركة الشباب في التوعية، موضحا أن مصر دخلت في الجدية والوعي، وأن الالتزام في صالح الجميع، ولابد من التكاتف من أجل عبور تلك المرحلة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم إطلاق عدد من المبادرات التوعوية، بالإضافة إلى إجراءات اجتماعات مع وزارة القوى العاملة، لتحديد مصير العاملين بشكل غير منتظم، وتنظيم ورديات العمل، وتم الطلب من الشركات أن تنهى العمل في تمام الساعة الخامسة مساءً فقط.