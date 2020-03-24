اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيروس هانتا Hantavirus يتصدر التريند العالمى بعد تسجيله أول حالة وفاة بالصين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:13 م
فيروس هانتا Hantavirus يتصدر التريند العالمى بعد تسجيله أول حالة وفاة بالصين فيروس هانتا
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في الوقت الذى تم الإعلان عن أول حالة وفاة في مقاطعة يونان الصينية من فيروس هانتا، انطلقت العديد من التساؤلات وتبادل المعلومات عبر السوشيال ميديا،  وسط حالة من الذعر بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا في العالم ووفاة آلاف من مختلف الجنسيات. 

Hantavirus (1)
 

تنوعت التعليقات وتوحدت التساؤلات حول نوع الفيروس وطريقة انتقاله من الحيوان إلى الإنسان أو الإنسان إلى آخر، ليتصدر هاشتاج " Hantavirus" قائمة الأكثر تداولا في العالم بأكثر من 300 ألف تغريدة خلال ساعات، وقال عبد الحميد يوسف أحد المشاركين فى التغريد:" الصين قاعده تقدم مفاجآت جديدة للعالم تم اكتشاف فيروس جديد اسمه Hantavirus بسبب الفئران وبالفعل في حالة وفاة بسببه ووضع آخرين في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم".

Hantavirus (2)
 
وكتب أخر:" ظهور ڤيروس جديد في الصين باسم ' هانتا ' وبدأ تسجيل الحالات في الصين أيضا وتم تسجيل أول وفاة ووضع 32 شخصا في الحجر الصحي فيروس "هانتا"هو فيروس ينتقل عن طريق الهواء يسببه نوع من القوارض، وهو من أخطر الفيروسات أيضا، ولا يمكن نقله من شخص لآخر".

Hantavirus (4)

يشار إلى أن  جريدة "economictimes"، أعلنت عن وفاة رجل من مقاطعة ووهان الصينية بفيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام، ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا للتقرير نشر في " جلوبال تايمز"، كما أن هذا الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من القوارض.  

Hantavirus (3)

ففي ظل حالة الخوف والذعر التي يتعرض لها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، ظهر هانتا الذي يطلق عليه أيضا متلازمة فيروسات هانتافين الرئوية (HPS)، وتأتي حالة فيروس هانتا في الوقت الذي يقترب فيه العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي كورونا علي مستوي العالم من 400 ألف حالة، ولم يجد العلماء حتى الآن علاجًا له.

 

 

 

 

 

 


فيروس هانتا

Hantavirus

كورونا نيوز

كوورنا مصر

فيروس كورونا

كورونا في مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

اعراض كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة