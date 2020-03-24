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economictimes: فيروس صينى جديد يدعى "هانتا" يتسبب فى وفاة شخص

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:08 م
economictimes: فيروس صينى جديد يدعى "هانتا" يتسبب فى وفاة شخص فيروس هانتا
فاطمة ياسر

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نشرت جريدة "economictimes"، أنه توفى رجل من مقاطعة ووهان الصينية من فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام،  ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا للتقرير نشر في " جلوبال تايمز"، كما أن هذا الفيروس  ينتشر بشكل رئيسي من القوارض.   

ففي ظل حالة الخوف والذعر التي يتعرض لها العالم نتيجة نفشي  كورونا، ظهر فى هانتا الذي يطلق عليه أيضا متلازمة فيروسات هانتافين الرئوية (HPS)، وتأتي حالة فيروس هانتا في الوقت الذي يقترب فيه العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي كورونا علي مستوي العالم م من 400000 ،  ولم يجد العلماء حتى الآن علاجًا له.

ما هو فيروس هانتا
ما هو فيروس هانتا

 

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " mayoclinic" كل ما يخص فيروس هانتا، ومنها الأعراض والأسباب.

أعراض فيروس هانتا
 

أكد التقرير، أن فيروس هانتا أعراضه تنقسم إلي جزأين، فالأول يكون شبيه بأعراض الأنفلونزا، وهي:

-ارتفاع حرارة الجسم، ويصاحبها قشعريرة.

-الشعور بالصداع الشديد.

-ألم في عضلات الجسم.

-التعرض للقيء، أو الإسهال أو ألم في البطن.

وبعد مرور من 4 إلي 10 أيام من الإصابة أي فترة حضانة الفيروس، يزداد الأمر سوء، وهنا تكثر العديد من الأعراض ومنها:

-السعال الذي يصاحبه خروج  إفرازات.

-ضيق شديد في التنفس.

-تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل.

-انخفاض ضغط الدم.

-انخفاض كفاءة القلب.

هانتا
هانتا

 

أسباب الإصابة بفيروس هانتا
 

ومن أسباب الإصابة بفيروس هانتا، هو الفأر الذي ثبت علميا أنه المسئول الأول عن الإصابة، كما أن الاستنشاق يعد هو الطريق الرئيسي للانتقال، فعند التعرض لاستنشاق رائحة البول أو البراز أو اللعاب الخاص بالقوارض  التي تنتقل عبر الهواء يتسبب في ذلك الإصابة بالفيروس الذي يسهل انتقاله إلي الرئة التي يتراكم داخلها السوائل وتتسبب في التعرض لمشاكل تنفسية شديدة.

وأوضح التقرير، أنه من السهل انتقال الفيروس من شخص لأخر،  عن طريق النفس.

 


فيروس صيني جديد

فيروس هانتا

هانتا

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