صور.. "إعمار اليمن "يطلق حملة للتعقيم ضد كورونا بمحافظات يمنية

إيمان حنا

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم حملة الوقاية والتعقيم فى محافظة حضرموت للحد من تفشى جائحة كورونا المستجد، بمشاركة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



التعقيم ضد كورونا فى اليمن

واستهدفت الحملة التجمعات السكانية والأسواق والأماكن العامة والمولات والشوارع المزدحمة في جميع مديريات ساحل حضرموت، كجزء من الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، فيما استُخدمت في عملية الرش مادة الكلور المخفف التي تساعد على التعقيم ولا تؤثر على الإنسان أو المأكولات، بتنفيذ من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وبالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين، بحضور المدير العام للصندوق فهمي بن شبراق، ومدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي.



حملة التعقيم

وتندرج هذه الحملة ضمن إطار الحملات الوقائية التي تنفذها السلطات المحلية لحماية المواطنين من وباء كورونا، وأهمية تعقيم مواقع التجمعات العامة، حيث يأتي هذا الدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في اليمن في مختلف المحافظات اليمنية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين لمساعدة اليمنيين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف الصعبة.



معدات التعقيم

كما تمثل هذه الحملة جزءاً من حزمة إجراءات سيتم تطبيقها بعد اجتماع موسع للجنة الطوارئ العليا في المحافظة، تتضمن إغلاق أسواق القات ومنع مروره إلى المحافظة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة والأسواق وتنظيم عمل المطاعم، وقد يتطوّر الأمر إلى حظر التجول إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأكد محافظ حضرموت في كلمة خلال انطلاق الحملة أهمية هذه الإجراءات الوقائية في حماية أهالي حضرموت من هذا المرض، الذي ينتقل بصورة سريعة.

بدوره أكد مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، أن الحملة تأتي في سياق الجهود الاحترازية، وستشمل جميع مديريات ساحل حضرموت، معربا باسمه وباسم جميع أبناء حضرموت عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها العاجل من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدفع قدما نحو تعزيز الخطط الاحترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.