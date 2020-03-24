اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:30 ص
تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب وزير النقل كامل الوزير قيادات السكة الحديد والمترو بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة تطبيق تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات العامة.

ويقدم اليوم السابع في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد وكيفية تطبيقه ووسائل الانتقال التي سيتم البدء بتطبيقه عليها وموعد بدء تطبيقه فعليا.

1ـ الكارت الموحد سيكون شبيه بالكارت الذكى المستخدم حاليا في استقلال خطوط المترو.

2ـ الكارت الموحد سيتيح في مرحلته الأولى استقلال خطوط المترو والقطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.

3ـ وزير النقل كامل الوزير كلف شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة للوزارة بتجهيز دراسة أولية عن كيفية تنفيذ وتطبيق الكارت الموحد.

4ـ وزارة النقل تبحث تكليف مكتب استشارى عالمى لإعداد دراسة تفصيلية عن مشروع الكارت الموحد والإشراف على تطبيقه.

5ـ الكارت الموحد مخطط له استقلال خطوط المترو والقطار المكهرب وخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والأتوبيسات العامة.

6ـ سيكون بإمكان الراكب استقلال كافة وسائل المواصلات العامة باستخدام كارت ذكى واحد.

7ـ مشروع الكارت الواحد يستهدف التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى.

8ـ مع تطبيق مشروع الكارت الموحد ستنتهى التذاكر الورقية.

9ـ تطبيق الكارت الموحد سيلغى التذاكر والكروت الذكية المستخدمة حاليا في بعض وسائل المواصلات تدريجيا.

10ـ مخطط تطبيق الكارت الموحد مع بداية تشغيل مشروع القطار المكهرب نهاية 2021.


الكارت الذكى الموحد

الكارت الذكى

وسائل المواصلات

المترو

تذاكر القطارات

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لأول مرة.. تصحيح الامتحانات فى 3 دقائق بكاميرا المحمول.. عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لـ"اليوم السابع": بدء التطبيق فى الفصل الدراسى الثانى.. عبد الفتاح: مشروع الكارت الذكى يقضى على تكدس الطلاب على البوابات

الإثنين، 20 يناير 2020 07:07 ص

النائب خالد مشهور مشيدا بمنظومة الكارت الموحد: توفر المليارات لخزينة الدولة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:51 م

فيديو.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل "الكارت الموحد"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:26 م

صور.. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة موقف تنفيذ منظومة الكارت الموحد

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:43 م

"نقل البرلمان": تطبيق نظام الكارت الموحد لوسائل المواصلات نقلة حضارية

السبت، 25 نوفمبر 2017 02:02 ص

وزير النقل يشهد توقيع عقد منحة بـ 350 ألف دولار لتنفيذ مشروع الكارت الموحد

الخميس، 23 نوفمبر 2017 11:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة