تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

كتب رضا حبيشى

طالب وزير النقل كامل الوزير قيادات السكة الحديد والمترو بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة تطبيق تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات العامة.

ويقدم اليوم السابع في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد وكيفية تطبيقه ووسائل الانتقال التي سيتم البدء بتطبيقه عليها وموعد بدء تطبيقه فعليا.

1ـ الكارت الموحد سيكون شبيه بالكارت الذكى المستخدم حاليا في استقلال خطوط المترو.

2ـ الكارت الموحد سيتيح في مرحلته الأولى استقلال خطوط المترو والقطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.

3ـ وزير النقل كامل الوزير كلف شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة للوزارة بتجهيز دراسة أولية عن كيفية تنفيذ وتطبيق الكارت الموحد.

4ـ وزارة النقل تبحث تكليف مكتب استشارى عالمى لإعداد دراسة تفصيلية عن مشروع الكارت الموحد والإشراف على تطبيقه.

5ـ الكارت الموحد مخطط له استقلال خطوط المترو والقطار المكهرب وخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والأتوبيسات العامة.

6ـ سيكون بإمكان الراكب استقلال كافة وسائل المواصلات العامة باستخدام كارت ذكى واحد.

7ـ مشروع الكارت الواحد يستهدف التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى.

8ـ مع تطبيق مشروع الكارت الموحد ستنتهى التذاكر الورقية.

9ـ تطبيق الكارت الموحد سيلغى التذاكر والكروت الذكية المستخدمة حاليا في بعض وسائل المواصلات تدريجيا.

10ـ مخطط تطبيق الكارت الموحد مع بداية تشغيل مشروع القطار المكهرب نهاية 2021.