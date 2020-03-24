اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:26 م
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أمن الإسكندرية يضبط 5 طن مطهرات غير مطابقة للمواصفات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:16 م
أمن الإسكندرية يضبط 5 طن مطهرات غير مطابقة للمواصفات منظفات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية ومباحث التموين حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة حفاظا على سلامة المواطنين واسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
 
وبالمعاينة تبين أنه متواجد بالشركة4,807 طن مطهرات ومنظفات صناعية مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر .
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة، وينص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 

 

 


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