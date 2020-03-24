أخبار مصر اليوم.. حظر التجوال على الطرق العامة من 7 مساء لـ6 صباحا

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال على الطرق العامة من 7 مساء إلى 6 صباحا، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال على الطرق العامة من 7 مساء إلى 6 صباحا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

النائب العام يلغى الفترة المسائية بالنيابة ويعلق العمل بنيابات المرور

أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

ننشر قرارات رئيس مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا.. أبرزها حظر التجوال

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

تقارير سعودية: الاتفاق يخاطب الأهلى لشراء وليد أزارو نهائيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادى الاتفاق خاطبت الأهلى من أجل تفعيل بند شراء المهاجم المغربى وليد أزارو، الذى انتقل للعب في الدوري السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن إدارة نادى الاتفاق خاطب الأهلى لإتمام انتقال وليد أزارو بشكل نهائي لصفوف الفريق، مضيفة أن ذلك يأتي "في ضوء تقرير فني متكامل ومفصل من قبل الجهاز الفني الذي يقوده المدرب خالد العطوي".

السيسي يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا

فى إطار مُساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التى تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى، وذلك للاستخدام فى أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية فى هذا المجال وطبقًا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية".

فيروس هانتا

يتصدر التريند العالمى بعد تسجيله أول حالة وفاة بالصين

Hantavirus

في الوقت الذى تم الإعلان عن أول حالة وفاة في مقاطعة يونان الصينية من فيروس هانتا، انطلقت العديد من التساؤلات وتبادل المعلومات عبر السوشيال ميديا، وسط حالة من الذعر بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا في العالم ووفاة آلاف من مختلف الجنسيات.

إنفانتينو: أزمات كرة القدم ليست أولوية الآن.. علينا الفوز ضد كورونا

دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أسرة كرة القدم حول العالم لإظهار التضامن والوحدة في مكافحة فيروس كورونا بعدما شارك أمس في ندوة بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بعد إطلاق حملة التوعية الأخيرة بين منظمة الصحة العالمية والفيفا التي تقودها مجموعة من مشاهير كرة القدم.

البحوث الفلكية: 9 لجان لاستطلاع هلال شعبان بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد استعد بتجهيز لجان لرصد هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا، اليوم الثلاثاء وهو يوم الرؤية، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

بعد دخوله "تيك توك".. أحمد عيد عبد الملك يغنى "مابقتش تحبنى

دفعت فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، وعدم خروج الكثيرين من بيوتهم، لاعب حرس الحدود السابق أحمد عيد عبد الملك، إلى دخول عالم "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث يقوم بنشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات مع أسرته.

القوات المسلحة تقضى على 513 مزرعة خشخاش على مساحة 416 فدان فى سيناء

فى إطار التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأميـن الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم , نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخـدرة بمناطق وسط وجنوب سيناء.

تعافى مالك أولمبياكوس اليوناني من فيروس كورونا

أعلن إيفانجيلوس ماريناكس، مالك ناديى أولمبياكوس اليوناني ونونتجهام فورست الإنجليزى، تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذى أصيب به في وقت سابق.

النقل العام تعلن تشغيل خطوطها من 6.30 صباحا حتى 6 مساء خلال فترة حظر التجوال

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال ابتداء من غد الأربعاء، سيتم تعديل مواعيد تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتبدأ يوميا من الساعة 6.30 صباحا حتى الساعة 6 مساء، طوال فترة سريان قرار حظر التجوال .

انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا

تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

لاعبو بايرن ميونخ يوافقون على تخفيض رواتبهم بنسبة 20

وافق لاعبو بايرن ميونخ الألمانى، على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة البافارى فى الأزمة الاقتصادية التى يمر بها نظراً لتوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى فيروس كورونا بين الجنود الأمريكيين لـ174

أفادت فضائية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البنتاجون البنتاغون الأمريكى أعلن ارتفاع حصيلة الجنود الأميركيين المصابين بكورونا إلى 174.

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

قال مصادر مصرفية مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة فى السوق المصرية، بدءًا من غد الأربعاء، مع تطبيق قرار حظر التجول، لتصبح من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا للجمهور، وللموظفين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر .