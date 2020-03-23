اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 07:33 ص
خالد صلاح
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نيوزيلندا تستعد للدخول فى حالة إغلاق بعد تضاعف حالات كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص
نيوزيلندا تستعد للدخول فى حالة إغلاق بعد تضاعف حالات كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
رويترز

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قالت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية مع إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من المثلين.

 

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين فى التاريخ الحديث ولكن من الضرورى إنقاذ الأرواح وإبطاء الفيروس.

 

وأضافت فى مؤتمر صحفى " كلنا الآن مستعدون لبدء عزلة ذاتية كدولة". وأضافت أن عشرات الآلاف قد يموتون إذا لم تتخذ هذه الإجراءات.

 

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا فى نيوزيلندا إلى 102 وهو أكثر من المثلين منذ يوم الجمعة مع إعلان البلاد عن 36 حالة إصابة جديدة. ولم يتوف أحد جراء هذا الفيروس فى نيوزيلندا.

 

وقالت أرديرن إن مجلس الوزراء وافق على دخول البلاد بشكل قوى فى المستوى الثالث من التأهب وأن تنتقل إلى المستوى الرابع بعد 48 ساعة. وأغلقت نيوزيلندا بالفعل حدودها أمام الأجانب.

 

وقالت أرديرن إن كل الحانات والمطاعم والمقاهى والصالات الرياضية ودور السينما وحمامات السباحة والمتاحف والمكتبات والاستادات وأى أماكن أخرى يتجمع فيها الناس لا بد من وقف عملها الذى يلتقى فيه الناس بشكل مباشر.

 

وأضافت أن السوبرماركت وعيادات الأطباء والصيدليات ومحطات خدمة السيارات واستخدام الخدمات المصرفية الأساسية ستكون متاحة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

نيوزيلندا

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