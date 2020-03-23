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مدير الصحة العالمية يدعو السيسي و18 زعيما ووزيرا لتحدى Safe Hands.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 01:58 م
مدير الصحة العالمية يدعو السيسي و18 زعيما ووزيرا لتحدى Safe Hands.. فيديو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
كتب محمد رضا

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خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

 

 

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، كما نشر مقطع تدوينه رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "أرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وميما موتلى رئيسة وزراء باربادوس، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، لمواجهة تحدى SafeHands، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والاتصال بـ3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا.. معًا ضد COVID19".

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كما وجه تيدروس أدهانوم جيبريسوس، التحدى إلى عدد من وزراء الصحة، بينهم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووزير الصحة العامة بجمهورية أفغانستان الإسلامية، ووزير الصحة الإيرانى، ووزير الصحة الأردنى، ووزير الصحة الكويتى، ووزير الصحة الباكستانى، ووزيرة الصحة الصومالية، ووزير الصحة السعودى، ووزير الصحة الهندى، ووزير صحة المالديف، ووزير صحة نيبال.

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ويشار إلى أن الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، كانت قد حرصت على رفع الوعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأعادت نشر تغريدة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام الصحة العالمية، التى ظهر فيها وهو يوضح كيفية غسيل الأيدى الصحيح كأحد الإجراءات التى يمكن اتخاذها للحماية نفسك من فيروس كورونا COVID19".

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