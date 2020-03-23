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قلب الأب..صينى يخترع جراب الأمان لحماية طفله الرضيع من كورونا.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 01:21 م
قلب الأب..صينى يخترع جراب الأمان لحماية طفله الرضيع من كورونا.. فيديو جراب امان لطفل من كورونا
كتبت هند عادل

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يحاول كل شخص أن يجد طريقة لحمايته من التقاط عدوى فيروس كورونا الذى انتشر بكافة دول العالم، فلم يعد أحد فى أمان من هذا الفيروس وفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، فالجميع معرض لخطر العدوى سواء أطفال أو شباب وكبار سن، وفى محاولة لإيجاد مكان أمن من فيروس كورونا ابتكر اب صينى "جراب أمان" ليضع فيه طفله الذى لم يتخطى عمر عده أشهر لحمايته من الفيروس.

وعرضت صحيفة SOUTH CHINA POPT فيديو يعرض ما قام به الأب  الذى يعيش فى شانغهاي شرقي الصين لجراب أمان لحماية طفله من الفيروسات التاجية، و الجراب مجهز بفلتر وشاشة توضح جودة الهواء داخل الجراب للتأكد من أن الهواء الذى يتنفسة الطفل نقى ولا يوجد به أى فيروسات قد تصل إلى الرضيع.

ووصفت الصحيفة الأدب بالمبدع والذى ظل يفكر فى الطريقة التى يحمى بها طفله الرضيع من العدوى حتى لا يواجه متاعب وألام الاصابه بفيروس كورونا.

اب صينى

وصنع الأب المبتكر الجهاز من قطعتين الاولى كابينه يوضغ بداخلها الطفل الرضيع ومقفله تماما ولكن سطحها شفاف حتى يتمكن الأب من رؤيه طفله والجزء الثانى جهاز التنفس والذى يوصل هواء نقى للطفل يتم تعقيمه والتأكد من خلوة من أى فيروسات ويحمل مؤشر عن نسبة نقاء الهواء داخل الكابينه التى يوجد بها الطفل.

اب صينى 2

ولحمايه نفسه وزوجته من الاصابه بعدوى فيروس كورونا يقوم الأب الصينى وزوجته بإرتداء قناع للوجه يحتوى على أجهزة تنقى الهواء من أى شيء يعلق به وذلك عند خروجهم خارج المنزل.

يذكر أن الصين قد شهدت أول ظهور وتفشى للمرض والذى ظهر لأول مرة بمدينة ووهان بمقاطعه هوبى وحصد أرواح الكثيرين وأصيب الالاف بفيروس كورونا المستجد.

 

 


كورونا نيوز

كورونا

عدوى كورونا

فيروس كورونا

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