اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مقاهى دمياط تلغى الشيشة وتستخدم الأكواب الورقية لتقديم المشروبات

الإثنين، 23 مارس 2020 12:12 م
صور .. مقاهى دمياط تلغى الشيشة وتستخدم الأكواب الورقية لتقديم المشروبات
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تزايد المخاوف التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد، تغيرت سلوكيات المواطنين بمحافظة دمياط للحد من العدوى، وذلك بعد قرار رفع الشيشة من المقاهى وتعليق الأسواق الأسبوعية لمدة شهر وغلق صالات الجيم والبلاى ستيشن وكافيهات النت وبالتالي تغيرت العادات اليومية التقليدية للمواطنين

وفي مبادرة للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، رفعت مقاهي المحافظة جميع أنواع الشيشة واستبدلت الأكواب الزجاجية، التى تقدم فيها المشروبات الساخنة وفناجيين القهوة  بالأكواب الورقية للمشروبات الساخنة وأكواب البلاستيك للمشروبات الباردة.

وعن المبادرة ، قال أسامة جوهر ، صاحب مقهى " جوهر " إن التطبيق بدأ من اللحظة الأولى لصدور القرار ولاقت المبادرة استحسان ، وتشجيع رواد المقهى في فرعيه بدمياط ورأس البر، بل إن بعض الزبائن تحضر كوبا خاصا بها مصنوع من السيراميك "المج".  مضيفا حتى العاملين بالمقهى يرتدون الجوانتى ويتم تغييره باستمرار حفاظا على السلامة العامة لهم وللزبائن. 

ويضيف محمد الألفى مدير كافيه ميرا برأس البر، إن تلك الإجراءات جاءت كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا وقابل رواد الكافية، قرار منع الشيش بالتفهم والتشجيع". ، مضيفا نستخدم أكبر  عدد من الأكواب ذات الاستخدام الواحدبعد حملة الإرشادات الوقائية، التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومن ضمنها تحذير شديد بالامتناع عن تدخين الشيشة، خصوصاً فى المقاهى، باعتبارها من الأدوات الناقلة لعدوى كورونا

عماد البنا ، صاحب مقهى  بشارع المحور بدمياط ،منعنا تقديم الشيشة وعلقنا منشوراً بهذا القرار: «علشان ماخسرهمش قلت لهم نتعاون مع بعض، هنوقف الشيشة شوية».

ويحرص البنا على تنظيف المقهى طوال الوقت، من خلال التعقيم واستخدام الكحوليات والمطهرات على مدار الساعة، كما أنه شدّد على العاملين بارتداء الماسكات والقفازات وتقديم المشروبات فى أكواب ورقية ، مضيفا الزبالة اللى بتطلع من القهوة بيتم التخلص منها على طول، مفيش حاجة بتقعد حفاظاً على سلامة المتردّدين على المقهى

وأوضح على أنه قام بجمع الشيشة من المقهى بعد قرار محافظ دمياط بحظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات دمياط وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، ووجهت محافظ دمياط  رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامة المواطنين.

مقاهى-دمياط-(1)
 

 

مقاهى-دمياط-(2)
 

 

مقاهى-دمياط-(3)
 

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الشيشه

كورونا

إلغاء الشيشة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة