صور .. مقاهى دمياط تلغى الشيشة وتستخدم الأكواب الورقية لتقديم المشروبات

دمياط عبده عبد البارى

مع تزايد المخاوف التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد، تغيرت سلوكيات المواطنين بمحافظة دمياط للحد من العدوى، وذلك بعد قرار رفع الشيشة من المقاهى وتعليق الأسواق الأسبوعية لمدة شهر وغلق صالات الجيم والبلاى ستيشن وكافيهات النت وبالتالي تغيرت العادات اليومية التقليدية للمواطنين.

وفي مبادرة للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، رفعت مقاهي المحافظة جميع أنواع الشيشة واستبدلت الأكواب الزجاجية، التى تقدم فيها المشروبات الساخنة وفناجيين القهوة بالأكواب الورقية للمشروبات الساخنة وأكواب البلاستيك للمشروبات الباردة.

وعن المبادرة ، قال أسامة جوهر ، صاحب مقهى " جوهر " إن التطبيق بدأ من اللحظة الأولى لصدور القرار ولاقت المبادرة استحسان ، وتشجيع رواد المقهى في فرعيه بدمياط ورأس البر، بل إن بعض الزبائن تحضر كوبا خاصا بها مصنوع من السيراميك "المج". مضيفا حتى العاملين بالمقهى يرتدون الجوانتى ويتم تغييره باستمرار حفاظا على السلامة العامة لهم وللزبائن.

ويضيف محمد الألفى مدير كافيه ميرا برأس البر، إن تلك الإجراءات جاءت كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا وقابل رواد الكافية، قرار منع الشيش بالتفهم والتشجيع". ، مضيفا نستخدم أكبر عدد من الأكواب ذات الاستخدام الواحدبعد حملة الإرشادات الوقائية، التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومن ضمنها تحذير شديد بالامتناع عن تدخين الشيشة، خصوصاً فى المقاهى، باعتبارها من الأدوات الناقلة لعدوى كورونا.

عماد البنا ، صاحب مقهى بشارع المحور بدمياط ،منعنا تقديم الشيشة وعلقنا منشوراً بهذا القرار: «علشان ماخسرهمش قلت لهم نتعاون مع بعض، هنوقف الشيشة شوية».

ويحرص البنا على تنظيف المقهى طوال الوقت، من خلال التعقيم واستخدام الكحوليات والمطهرات على مدار الساعة، كما أنه شدّد على العاملين بارتداء الماسكات والقفازات وتقديم المشروبات فى أكواب ورقية ، مضيفا الزبالة اللى بتطلع من القهوة بيتم التخلص منها على طول، مفيش حاجة بتقعد حفاظاً على سلامة المتردّدين على المقهى.

وأوضح على أنه قام بجمع الشيشة من المقهى بعد قرار محافظ دمياط بحظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات دمياط وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، ووجهت محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامة المواطنين.